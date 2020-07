El Mediterranean Guitar Festival arriba a Castelló, Llançà i El Port de la Selva

El Mediterranean Guitar Festival ha redefinit la seva programació d'enguany per poder tirar endavant l'esdeveniment cultural malgrat les afectacions de la crisi de la covid-19. D'aquesta manera s'ha apostat pels artistes de proximitat oferint més d'una quarantena de concerts en diferents localitats de la Costa Brava. Des de l'organització han defensat que es tracta d'una reestructuració de pràcticament el 90% de la programació que tenien prevista, però han subratllat que en cap cas serà menys "emotiu" o de menor "qualitat". Entre les actuacions que s'hi podrà trobar hi haurà la presència de músics com Tono Blasi, Javier Gavarra, Silvia Nogales o Josep Soto en un format que començarà aquest mes de juliol i s'allargarà fins al setembre.

Diferents intèrprets de guitarra participaran en la nova edició del Mediterranean Guitar Festival. Arran de les dificultats ocasionades per la pandèmia de la covid-19, la cita s'ha reestructurat per poder mantenir el màxim de programació possible. D'aquesta manera s'ha decidit apostar per tirar endavant els concerts de Lloret de Mar (Selva), Castelló d'Empúries, L'Estartit (Baix Empordà), Llançà i el Port de la Selva. En total es duran a terme 46 concerts de la mà de reconeguts guitarristes catalans de reconeguda trajectòria.

Entre els artistes convidats hi haurà Tono Blasi (guitarra espanyola), Ignasi Prunés (Violoncel), Javier Gavara (guitarra flamenca), Silvia Nogales (guitarra romàntica i guitarra espanyola), Josep Soto (guitarra espanyola) o Sam Ballester (guitarra flamenca). Enguany s'ha incorporat un nou format de concerts que porta per nom 'A la llum de les espelmes', on les actuacions estaran únicament il·luminades d'aquesta forma.

Els concerts tindran lloc com cada any a les esglésies de les poblacions. Segons l'organització, l'objectiu de mantenir el festival aquest estiu ha estat per "donar suport als artistes locals" així com "fomentar la cultura" en un moment "crític" pel sector. D'aquesta manera han assegurat que "no ha estat fàcil", però que s'ha acabat tirant endavant un "festival reduït" amb les pertinents mesures de seguretat.