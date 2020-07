Animació pels carrers, cinema a la fresca, concerts i màgia en la programació de les Festes del Carme 2020

Dijous 16 de juliol comencen les Festes del Carme 2020. La tradicional processó de la Verge del Carme, pels Canals d'Empuriabrava, donarà el tret de sortida de la celebració. Seran sens dubte, les Festes del Carme més atípiques fins el moment. Tot i les restriccions i les mesures de seguretat per tal de minimitzar els riscos de contagi per Covid-19, no s'ha volgut perdre l'oportunitat que veïns i veïnes del municipi visquin la festa. Així doncs, per tal d'adaptar les activitats a les circumstàncies del moment, s'han programat una sèrie d'actes que permetran respectar les mesures bàsiques d'higiene i seguretat.



L'animació pels carrers d'Empuriabrava, els concerts amb aforament màxim de 400 persones, amb reserva d'entrada i amb doble passi; permetran que més persones puguin gaudir de la festa en espais amplis i amb control d'aglomeracions.



La festa als carrers

Concerts

Per a tots els públics

??Ja estem a punt per les #FestesdelCarme d'#empuriabrava!

??Tots els actes seran gratuïts però alguns requeriran reserva d'entrades.

▶? Tota la info a ????https://t.co/LqCeZgmpbd

▶? Tota la programació ???? https://t.co/Th5UHdUqm0

▶? Reserva d'entrades ???? https://t.co/6NFwQIrVar pic.twitter.com/oS8eYGYmzQ — Aj Castelló d'Empúries (@Castello_Emp) July 8, 2020

L'excepcionalitat del moment ha obligat a buscar noves formes de viure la festa. L'opció de la música itinerant és una d'elles. Permet escampar l'animació als carrers i evitar així la concentració de persones. La xaranga Los Labradores, el grup La Dinamo i Sidral Brass Band seran els encarregats de posar el fil musical als carrers d'Empuriabrava les tardes del 16, 17 i 18 de juliol.podrem gaudir de concerts a l'escenari del Passeig d'Empuriabrava o a la Carpa de la plaça de les palmeres, això sí, caldrà fer la reserva d'entrada a través del web castello.cat o a les oficines de turisme.Dijous 16 de juliol a les 22.30 h a l'escenari del passeig marítim, podrem gaudir del grup d'havaneres i cançó de taverna Peix Fregit.17 de juliol, també a l'escenari del passeig marítim, Gertrudis, el grup de rumba catalana, farà un concert en format acústic de la gira "A pèl". El grup farà dos passis per tal que hi puguin assistir més persones ja que l'aforament és de 400 persones. El primer a les 22.30 h i el segon a les 00.30h.18 de juliol a les 18.30h a la plaça de les palmeres, la Cobla Contemporània ens farà passar una bona estona amb els seus hits en versió sardana. El mateix dia a les 22.30h, el funk sonarà a l'escenari del passeig marítim de la mà de Dream Big Funk Band.19 de juliol, l'Orquestra Cimarrón tancarà la festa també amb dos passis un a les 20 h i l'altre a les 22.30h .els més petits també tindran programació pròpia i diferent. Divendres a les 22.30h cinema a la fresca amb la pel·lícula "El Rei lleó" doblada al català i amb subtítols en anglès i diumenge, a les 19h, tarda de màgia amb Raül Black.a les 23 h els adults també tindran la seva sessió de cinema amb la pel·lícula ADÚ.però alguns requeriran, podeu consultar el programa on ho trobareu indicat. En el supòsit que algú vulgui accedir en algun d'aquests espectacles i no tingui entrada reservada, si queden places lliures, podrà inscriure's al mateix lloc, tot i que es recomana que qui pugui, reservi l'entrada de forma telemàtica.El programa es pot descarregar des del web i des del codique inclou el cartell.