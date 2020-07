Edgar Platon inaugura el Festival de Guitarra Clàssica-Girona Costa Brava

Edgar Platon actuarà aquest divendres en el primer concert del Festival de Guitarra Clàssica-Girona Costa Brava, que tindrà lloc a l'Alfolí de la Sal, amb aforament limitat per a una quarantena de persones. El guitarrista barceloní, presentarà Cachito, el seu primer EP. Aquest treball és la suma de diferents singles com Tú la llevas que ha anat publicant de manera individual. Aquest primer disc simbolitza la trajectòria d'aquesta jove promesa de la guitarra així com la seva carismàtica essència embolcallada de naturalitat i passió. El cicle continuarà el dia 20 d'agost amb l'actuació del Duo Massini Constantino d'Itàlia.