Tornen les nits de cinema a la fresca a la Ciutadella de Roses

A partir del 16 de juliol, torna a Roses un clàssic de les nits d'estiu rosinques, el cinema a l'aire lliure que s'ofereix a l'espectacular escenari que brinda el recinte monumental de la Ciutadella. Les projeccions tindran lloc els dijous 16, 23 i 30 de juliol i el 6 d'agost, a les 22 hores, i enguany seran gratuïtes. Per poder assistir cal fer reserva prèvia a www.rosescultura.cat o a la Ciutadella, a partir del 6 de juliol.

El programa de cinema a l'aire lliure s'ofereix des de fa una dècada a la Ciutadella de Roses. L'assistència d'espectadors ha anat creixent estiu rere estiu, assolint en les darreres edicions un fidel públic local, així com espectadors vinguts d'arreu de la comarca atrets per l'oportunitat de gaudir del cinema des d'un espai cultural singular.



Programació 2020

El primer film projectat serà La Mula, dirigida per Clint Eastwood l'any 2018. Basat en la història real de Leo Sharp, un veterà de la segona guerra mundial que, als seus vuitanta anys es convertí en traficant de drogues del Càrtel de Sinaloa, compta també amb la interpretació del propi Eastwood encarnant al protagonista.

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (2019), serà la pel·lícula que el cicle oferirà el 23 de juliol, precedida per un allau de reconeixements: 7 premis Goya, Premi a Millor Actor al Festival de Cannes i les nominacions a millor pel·lícula internacional i millor actor als Premis Òscar de Hollywood, entre d'altres. El film recorre la vida de Salvador Mallo (Antonio Banderas), un director de cinema que en el seu ocàs professional recorda la seva infància, el primer desig, el primer amor adult, el dolor de la ruptura, l'escriptura com a teràpia, el descobriment del cinema i experimenta el buit davant la impossibilitat de continuar gravant. Per a molts, Dolor y gloria és el relat més personal del director, on les comparacions amb la seva biografia resulten inevitables.

Dijous 30 de juliol, arribarà a la gran pantalla de la Ciutadella Rocketman, una pel·lícula biogràfica i musical de 2019, basada en la vida del músic Elton John. Dirigida per Dexter Fletcher, l'obra segueix a John en els seus inicis com un prodigi a la Royal Academy of Music a través de la seva col·laboració musical amb Bernie Taupin. El títol del film és el nom de la seva cançó de 1972 "Rocket Man".

Clourà el cicle d'aquest estiu, dijous 6 d'agost, El vicio del poder (Adam McKay, 2018), pel·lícula que explora la història real sobre com Dick Cheney (Christian Bale), un callat buròcrata de Washington, acabà convertint-se en l'home més poderós del món com a vicepresident dels Estats Units durant el mandat de George W. Bush, amb conseqüències per al seu país i per a la resta del món que encara perduren avui dia.

Totes les pel·lícules seran emeses en llengua castellana. Durant les sessions es donarà compliment a les mesures establertes per les autoritats sanitaries: el públic ha d'accedir amb mascareta, mantenir les distàncies de seguretat i rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran a la seva disposició a l'accés al recinte.