Strenes obre edició amb un acústic "de butxaca" d'homenatge a Nirvana

L'homenatge al concert acústic que Nirvana va enregistrar fa 25 anys a Nova York ha obert una edició "de butxaca" del festival Strenes de Girona. L'espectacle ha omplert les 390 localitats que hi havia a la venda en un Auditori de Girona que de la mà del festival dirigit pel figuerenc Xavi Pasqual, torna a recuperar part del seu aspecte habitual.

The Buzz Lovers han arrencat amb 'About a girl' i 'Come as you are', dos dels grans temes de la banda liderada per Kurt Cobain. A l'escenari, la banda cordovesa ha interpretat temes com 'Pennyroyal Tea' o 'The man who sold the world'. Tot plegat entre estrictes mesures de seguretat i amb un aforament limitat a 390 persones i amb distàncies de seguretat i circuits per evitar aglomeracions.

Fa 25 anys Dave Grohl, Chris Novoselic i Kurt Cobain gravaven un dels discos més venuts de Nirvana. Un directe acústic a Nova York que els cordovesos The Buzz Lovers han recreat un quart de segle després amb una estètica calcada a la que el 1993 portava a escena el grup de Seattle.

La banda ha començat amb 'About a girl', i el clàssic 'Come as you are', amb un públic entregat, però prudent que no s'ha tret la mascareta. En total, una hora i mitja de concert que ha servit per rememorar un referent del 'grounge'. Tot plegat, en la inauguració d'una edició "de butxaca" del festival Strenes de Girona.

El concert ha recreat el que Nirvana va fer fa 25 anys als estudis de Sony Music a Nova York. Tot, amb una posada en escena igual que la de la banda americana; flors al voltant de l'escenari, la mateixa disposició dels músics i, sobretot, un repàs impecable als seus grans èxits – Smells like teen spirit a banda -, que han portat a The Buzz Lovers a ser reconeguda com el millor grup de tribut de Nirvana .

Al concert, però, hi faltava una de les claus, la violoncel·lista americana Lori Goldston, que havia d'acompanyar The Buzz Lovers, en una fusió ideada pel director del festival, Xavi Pascual. Goldston, però, no ha pogut ser a Girona ja que viu a Seattle i el coronavirus li ha impedit desplaçar-se.

Sis concerts, i poques entrades disponibles

Si l'homenatge a Nirvana ha estat l'encarregat d'obrir el festival qui el tancarà serà Miki Núñez. El músic terrassenc és un dels grans reclams del festival. De fet, actuarà el dissabte 18 i el diumenge 19 d'abril, i en tots dos concerts les entrades estan exhaurides. Qui també ha venut totes les entrades ha estat Blaumut en el concert que farà el proper dissabte. En el cas del grup liderat per Xavi de la Iglesia tenen previst un altre concert per el dijous següent. En aquest, encara hi ha entrades a la venda.

Aquest diumenge és el torn per el grup de Girona Sopa de Cabra que porta 'La gran onada' als escenaris, el desè disc de la banda. Mala Rodríguez i Suu són els altres dos artistes que completen aquest Strenes 3.0 confinat per la pandèmia.



Més de 100 llocs de feina recuperats



Pascual ha destacat que el fet de tirar endavant l'Strenes 3.0 suposa també que 100 persones del sector musical la seva feina. "Ens ha quedat destruït i si fent el festival aconseguim que aquesta gent torni a la feina ens podem donar per satisfets". Pascual considera que "calia fer l'Strenes per no perdre'l". "És una manera de dir a la gent de Girona que som aquí i que ens n'estem sortint d'aquesta", ha assenyalat Pascual.

A jutjar per l'ovació final el concert ha agradat al públic, que ha respectat les distàncies de seguretat, amb dues butaques entre persones i entrant per torns per evitar les aglomeracions.