Rafel Nadal reuneix 180 persones a la presentació del seu llibre a l'Escala

180 persones han assistit, aquest dissabte, 4 de juliol, al vespre al Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Empúries, l'Escala, a la presentació de 'Mar d'Estiu. Una memòria mediterrània', l'última obra del periodista i escriptor gironí Rafel Nadal. L'acte s'ha dividit amb dues sessions per la limitació de l'aforament de l'espai escollit, els jardins entre les ciutats grega i romana d'Empúries. La presentació ha consistit en una conversa a tres bandes, amb la participació de l'autor, el periodista Albert Om i l'editora Ester Pujol (de l'editorial Univers, del Grup Enciclopèdia).

Nadal ha explicat que el llibre "és una crida a la vida, un homenatge a la manera mediterrània de veure la vida que, més enllà del tòpic, existeix, des d'aquí fins a Istanbul. És un cant a la vida amb els sentits ben desperts, com els colors, les olors i els gustos que té el mediterrani". L'autor ha comentat "durant aquest temps (de coronavirus) hem trobat a faltar el mar, tota la natura i, sobretot la llibertat, i el mar la té. El mar, com el desert, et crida anar cada cop més lluny"

La presentació ha estat organitzada pel MAC-Empúries, sensible amb la creació literària, i la Llibreria Vitel·la.

A 'Mar d'estiu', Nadal evoca els seus records del Mediterrani i relata moments viscuts en cinc illes: Stromboli, a l'arxipèlag de les Eòlies; Hidra, on va conèixer Leonard Cohen; Xipre, "com un vaixell a la deriva que apunta al Líban amb la proa, sempre a punt d'enforquillar les costes del petit país de l'Orient Mitjà"; Portlligat, els seus pescadors i la recepta secreta del mero amb suc; i Icària, l'illa dels miralls. El llibre inaugura la nova col·lecció d'Univers, Joie de vivre.