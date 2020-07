Una artista demana fotos de memòria personal per fer una exposició al MUME de la Jonquera

El Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera (MUME) prepara una exposició de l'artista Petra Vlasman i demana la participació ciutadana per a la seva elaboració. Petra Vlasman impulsa un projecte format per dues exposicions (Dissolt i Homenatges) i una activitat educativa, que tenen com a fil conductor la memòria de fets passats a través dels objectes.

Per a l'elaboració d'una de les exposicions, Homenatges, Petra Vlasman demana participació a totes les persones interessades a fer una acció de memòria. Es tracta de compartir una foto d'un objecte que tingui un significat personal, que hagi proporcionat orientació en algun moment de la vida.

Aquesta col·lecció creixent d'imatges i textos permetrà que persones i objectes es trobin i es connectin paral·lelament a l'exposició Dissolt.

"Els objectes són una part intrínseca de les nostres vides, conviuen amb nosaltres, ens envolten com a socis silenciosos de la vida i són testimonis dels esdeveniments que vivim. Poden mantenir memòries o cridar a l'acció. Els objectes poden ser alguna cosa on aferrar-nos i donar-nos comoditat, esperança, resiliència, un propòsit o una sensació de connexió quan van associats a una experiència que té un impacte important en la nostra vida, sobretot en temps de crisi i transició, com ara la guerra, l'exili, la repressió política, la Covid-19, una pèrdua o qualsevol situació impactant que hàgim viscut", s'exposa en la presentació d'aquest projecte expositiu, i s'hi afegeix: "Hi ha algun objecte que contingui una memòria adherida, un valor o un significat personal per a tu? Potser és un objecte que pertanyia als teus avantpassats, amb una història familiar, o potser és un objecte que has adquirit tu o que t'ha arribat en algun moment de la vida".

L'artista convida tothom que vulgui participar en la seva iniciativa a enviar la foto a petravlasman@gmail.com, adjuntant un títol, una descripció de l'objecte fotografiat, de quin any és i d'on prové i quin significat personal té.

Les imatges que il·lustren aquest text són exemples de Cornelia, Marta, Denys i Marian, que ja han passat la foto.

Des del novembre de 2020 fins al març del 2021, l'espai Art i Memòria del MUME acollirà dues exposicions de l'artista Petra Vlasman i, paral·lelament, a l'Institut de La Jonquera es durà a terme un projecte educatiu transversal inspirat en les exposicions.

Dissolt és el títol de l'exposició personal de l'artista, en la qual juga a través de la fotografia amb uns objectes heretats d'avantpassats seus, recreant mons que només són possibles a través de l'ull de la càmera. Són objectes que evoquen fets històrics importants, com ara la Segona Guerra Mundial.

Homenatges és el títol de l'exposició participativa, en la qual totes les persones interessades podran compartir un objecte significatiu en la seva vida a través de la fotografia i la paraula. Al voltant d'aquestes dues exposicions, l'artista impartirà tallers de collage i fotografia al MUME, i amb els alumnes de l'Institut de La Jonquera farà un treball a l'aula.

Aquesta col·lecció creixent d'imatges i textos permetrà que persones i objectes es trobin i es connectin en una exposició paral·lela a l'exposició Dissolt. Per a l'artista Petra Vlasman, aquesta exposició representa un pas més per completar l'assimilació del passat bèl·lic dels seus pares i avis, en el qual treballa des de fa anys. En les natures mortes i collages que exposarà, inclou objectes que pertanyien als seus avantpassats, uns objectes que han viscut fets històrics importants i que mantenen memòries valuoses.