El Museu del Joguet de Catalunya reobre el divendres 10 de juliol

El Museu del Joguet de Catalunya torna a obrir les portes el proper divendres 10 de juliol. El museu, a més, compta amb unes instal·lacions més segures, confortables i accessibles per a tothom

Des de museu expliquen que "hem implementat totes les mesures de seguretat i higiene sanitàries necessàries per tal que totes les persones que ens visiten gaudeixin d'una experiència segura i confortable".

Les accions dutes a terme consisteixen en el control de l'aforament i del sentit de la visita per poder mantenir l'espai de separació adequat, la remodelació de les àrees de descans i renovació constant del cabal d'aire de les sales i l'aabilitació de mesures de protecció: mampares als punta d'atenció al client, dispensador automàtic de gel desinfectant hidroalcohòlic a l'entrada i dispensadors manuals al llarg de la visita.

També han previst una priorització de pagament amb targeta i higienització dels datàfons i de les audioguies després de cada ús, un augment de la freqüència de neteja i desinfecció de totes les dependències i elements del Museu, i l'instal·lació de punts d'informació i de senyalització de seguretat per garantir una visita segura.

Finalment, faran un ús d'equipament de protecció homologat per part de tot l'equip del Museu, com l'ús de mascareta protectora posada adequadament al llarg de tota la visita, la neteja de les mans al punt de gel higienitzant a l'entrada i el control de temperatura sense contacte per termòmetre d'infrarojos.



Nous horaris

El Museu romandrà obert de dimarts a dissabte d'11 a 14 h i de 16 a 19 h.



Noves propostes

Tornen amb moltes ganes de jugar amb vosaltres. Per aquest motiu, han planificat noves activitats segures per fer en família i noves visites guiades, de les quals informaran ben aviat. També, per facilitar l'experiència, es pot consultar l'apartat Descobreix del web del Museu com a guia de visita, gràcies al wifi gratuït disponible a tot l'edifici.



Un regal

El museu vol agrair el suport de totes les persones que visiten el Museu. Per això, els 1.000 primers visitants rebran, com a record, una baldufa d'edició limitada del Museu del Joguet de Catalunya.