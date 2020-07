'Racons de Figueres' il·luminarà el centre de la ciutat a l'estiu

L'Ajuntament de Figueres ha presentat avui el projecte "Racons de Figueres", una instal·lació lumínica amb frases a diferents localitzacions de la ciutat durant els mesos d'estiu. El projecte, realitzat per l'artista Xavi Bové convida els visitants a realitzar un recorregut pels indrets més significatius de la població, on es descobriran 10 missatges que proposen una reflexió que mantenim amb el nostre entorn urbà i més immediat, omplint de nou el buit dels carrers durant els dies de confinament, a partir de la mirada i el caminar dels visitants, en un joc de llum i ombres en la foscor.

Cada intervenció consta d'un número, una icona i una frase, i a la part inferior l'etiqueta #raconsdefigueres.

La intervenció artística Racons de Figueres gira entorn dels conceptes Caminar, Observar, Redescobrir i Badar, tot seguint un recorregut amb 10 intervencions a diferents localitzacions de la ciutat. S'omplirà el buit dels carrers durant els dies de confinament amb la mirada dels passejants en un joc de llum i ombres en la foscor.

El projecte s'emmarca en el Pla Estratègic de Turisme i pretén ser un recurs turístic per atraure visitants o allargar l'estada dels qui ja es desplacen a la ciutat.



Localitzacions

Carrer Magre Parròquia de Sant Pere Plaça de les Patates Carrer Sant Domènech Plaça de l'Escorxador Plaça del Gra Plaça Mercat Placeta baixa de la Rambla Carrer Sant Pere (façana museu del Joguet) Plaça Josep Pla

Xavi Bové

Xavi Bové crea obres on l'art i la tecnologia es donen la mà, on la imatge manté una estreta vinculació amb la música. El seu treball es caracteritza per un enfocament sensible a inquietuds personals, representades amb propostes sinestèsiques. Especialment interessat en les percepcions de l'ésser humà i la seva relació amb l'entorn. Abraça una àmplia gamma de camps i tècniques, principalment en l'art digital, light art i vídeo art.