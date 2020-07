Nou cicle de concerts a la fresca a La Cate de Figueres

Aquest any se celebrarà un cicle de concerts a la fresca a la plaça de La Cate de Figueres, organitzat per l'Ajuntament de Figueres i amb la col·laboració de La Cate, que cedeix la seva plaça per a dur a terme les actuacions.

Amb una selecció d'artistes gairebé totalment autòctons amb un seguit d'actuacions que van des del folk d'autor del músic Alverd Oliva (11 de juliol), al recull de soul i jazz que ens oferirà el duo del figuerenc Raül-Marc Portell amb la cantant Sara Terraza (22 d'agost). Completa el cicle el dúo Eclipse (25 de juliol), que farà versions de pop en acústic i el músic Robert Molina (8 d'agost), que presenta el seu nou disc Com si el món no fos un altre.

Les actuacions són gratuïtes però degut a la limitació d'aforament per les mesures de seguretat derivades de la Covid-19, s'ha de fer reserva a www.lacate.cat