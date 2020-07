L'Ecomuseu Farinera participa en la campanya "Estiu al Museu" de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines

Els 26 museus de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines ja estan preparats per donar la benvinguda als seus visitants aquest estiu. És per això que han projectat i posat en marxa la campanya Estiu al Museu, ara que ja es poden fer visites de forma presencial i que els equipaments han organitzat i adaptat les activitats a les normes de seguretat sanitària.



Durant el confinament l'Ecomuseu Farinera va potenciar la seva projecció virtual, amb visites que es podien fer a través d'internet, jocs i audiovisuals. Ara que ja podem tornar a visitar físicament els museus, la Xarxa ha engegat la campanya Estiu al Museu, que és una ampliació de la campanya anomenada Nadal al Museu, en la que també va participar l'Ecomuseu Farinera.



Durant aquesta campanya, com al Nadal, cada museu obsequia els visitants més joves amb articles de marxandatge. En el cas de l'Ecomuseu Farinera, s'enduran un llibre d'activitats i una caixeta de colors per entretenir-se aprenent, durant les vacanes d'estiu.



La campanya també inclou el llançament de cinc vídeos, per mostrar amb quatre pinzellades el que podreu trobar en els museus gironins.





?? L'Ecomuseu Farinera participa a la campanya "Estiu al Museu" de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines.



Més informació ???? https://t.co/IdJKn9NqFp#castellodempuries #empuriabrava #estiualmuseu pic.twitter.com/yvZAbrobYt — Aj Castelló d'Empúries (@Castello_Emp) July 2, 2020