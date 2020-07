La Fira Mercat de Brocanters torna aquest diumenge amb la celebració del primer aniversari

Aquest diumenge, 5 de juliol, se celebra el primer aniversari de la Fira Mercat de Brocanters, que organitza l'Associació de comerciants i empresaris de Castelló d'Empúries. Després de l'aturada obligada durant els últims mesos, a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, la fira tornarà a la seva ubicació habitual, a la plaça Joan Alsina. A les 11 h del matí s'espera la visita de l'alcalde, Salvi Güell, per tal de felicitar i donar suport a l'associació, després d'aquest primer any d'activitat.

La fira Mercat de brocanters, és una proposta de l'Associació de comerciants per tal de donar vida al poble. La seva ubicació, al cor del centre històric amb la Basílica com a teló de fons, convida als assistents a passejar pels carrers de la vila. Aquest diumenge la fira encara no obrirà amb totes les parades, es preveu que n'hi hagi 15 de les 25 que s'hi poden trobar habitualment perquè la intenció és començar a poc a poc. Els productes que s'hi poden trobar són productes de qualitat amb un mínim d'antiguitat per tal de reunir visitants de la zona però també públic francès, amant d'aquest tipus de productes.

La Fira Mercat de Brocanters es fa el primer diumenge de mes, de 8 h a 13 h, a la plaça Joan Alsina.