El 21è Concurs Fotogràfic de l'Albera és en ple procés de bullició

Per tal de potenciar i promocionar la riquesa natural i cultural de la serra de l'Albera, l'Ajuntament de la Jonquera organitza la 21a edició del Concurs Fotogràfic de l'Albera amb el suport de la Secció Fotogràfica de l'Associació Cultural i Esportiva Jonquerenca (ACEJ) i del Paratge Natural de l'Albera.

Podrà participar-hi tothom que ho desitgi (amb un màxim de tres peces per autor) i els guanyadors s'emportaran 180 euros (primer premi), 120 euros (segon premi) i 60 euros (tercer premi). Enguany, per tal de complir amb les mesures de seguretat derivades de la crisi sanitària per la Covid-19, els participants hauran de fer arribar les seves fotografies per correu postal o bé demanant cita prèvia a Can Laporta. El termini per presentar-les és del 15 de juny al 15 de juliol a les 14h.

La temàtica de les obres ha de tenir a veure amb el patrimoni natural, monumental, cultural, els costums o el paisatge urbà. La fotografia haurà d'estar localitzada al massís de l'Albera. Les fotografies seran exposades del 5 de setembre a l'11 d'octubre al Centre d'Informació i Interpretació de l'Albera Can Laporta, i a patir del 13 d'octubre en format exposició itinerant en especials culturals i socials de municipis de l'Albera

Per a més informació www.lajonquera.cat.