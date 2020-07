Les sardanes dels dimecres a Castelló tornen aquesta nit

A l'estiu, les sardanes dels dimecres a la plaça dels Homes de Castelló d'Empúries ja són tradició. Enguany, les circumstàncies han obligat a fer alguns canvis tant en el format com en la ubicació. De moment, i mentre no hi hagi novetats amb referència a la situació de la pandèmia provocada per la Covid-19, les sardanes es faran en format concert i a la plaça Joan Alsina, a partir de les deu de la nit.

Per tal de mantenir les mesures sanitàries i garantir la seguretat dels assistents, l'aforament serà limitat, serà obligatori l'ús de mascareta i també mantenir la distància de seguretat d'1,5 m. L'accés a la plaça serà per una de les voltes que comunica amb la Llotja per poder controlar-ne l'entrada.

Podeu consultar la programació de tot l'estiu al cartell. En el cas que els protocols de la Generalitat ho permetin, es preveu que es pugui tornar a fer ballada i recuperar l'espai habitual de les sardanes.