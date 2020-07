Ambient de celebració en l'entrega de premis de les Creus de Maig de Figueres

Els guanyadors de les Creus de Maig de les Fires i Festes de la Santa Creu 2020 han tingut l'oportunitat de trobar-se aquest 30 de juny per celebrar el premi i rebre els seus obsequis. La celebració s'ha fet a la Fundació Clerch i Nicolau, enmig d'un ambient alegre en què els guardonats s'han fotografiat imitant la Creu de Maig que va idear Jordi Callol i que li va servir per figurar entre els guanyadors: tots ells amb els braços en creu.

Va haver-hi quatre premiats en la categoria Facebook i quatre en la categoria Instagram, si bé hi va haver un empat a Instagram i al final van ser quatre i cinc. En aquesta ocasió, les Creus de Maig es van celebrar enmig de l'estat d'alarma, quan tota la població estava confinada. Aquesta circumstància no va impedir els figuerencs i les figuerenques que deixessin volar la seva imaginació per crear dissenys d'allò més originals. Molts d'ells es van veure lluint finestres i balcons, molts d'altres es van difondre a les xarxes socials.



Aquests van ser els guanyadors:

Instagram

1er classificat , amb 389 vots: Mateu Pujolràs

, amb 389 vots: Mateu Pujolràs 2on classificat , amb 377 vots: Jordi Callol

, amb 377 vots: Jordi Callol 3er classificat , amb 319 vots: Magatzems Puig Giralt

, amb 319 vots: Magatzems Puig Giralt 4rtes classificades, amb 316 vots: Pepi Gutièrrez Nosea i Andrea Ortega

Facebook