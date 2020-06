Revetlles i festes majors s'adapten amb èxit a la nova normalitat, a l'Alt Empordà

Per Sant Pere, Figueres ha gaudit amb èxit de la nova proposta de les microrevetlles. Diumenge es van fer tres concerts gratuïts a diferents espais de la ciutat, amb l'Orquestra Di-versiones i El Pot Petit, i a cada escenari –el passeig Nou, el parc de les Aigües i l'aparcament de l'antic camp del Far– l'èxit va ser rotund i l'ambient, molt festiu. Per tal d'evitar aglomeracions, els concerts van ser curts, d'uns quaranta minuts, i calia accedir-hi amb entrada prèvia, tot previst perquè el públic –que tenia moltes ganes de diversió– pogués gaudir de la cultura adaptada a la nova normalitat. «El 90% de la gent que havia agafat entrada va venir, així que va ser un èxit», destaca la regidora de Festes, Ester Marcos: «Estem molt contents, i la gent va sortir molt satisfeta de les microrevetlles, que és el més important».

Marcos es mostra satisfeta per haver sortit del centre i descobrir nous llocs de la ciutat. El parc de les Aigües i l'aparcament del Far són llocs amb moltes possibilitats. «No hi va haver gens de retard amb les hores previstes, tot estava ben calculat, i va anar tot a temps», comenta. Segons la regidora, s'ha passat amb nota aquesta primera iniciativa adaptada a la nova normalitat: «La gent es va comportar molt bé, i fins i tot per als més petits va ser un bon ense-nyament poder assistir al concert d'El Pot Petit i poder viure i anar aprenent el que comporta aquesta nova normalitat. Ho podem fer tot, però amb molta més cura».

Un altre poble que ha estat de festa aquest dia ha estat Sant Pere Pescador. Una sessió d'autocinema, dissabte; un espectacle infantil al parc del Riu, diumenge, i sardanes i concerts de música amb l'Orquestra Metropol com a cloenda, aquest dilluns, han permès al públic entrar a la nova realitat i a l'estiu amb ganes i diversió. A l'ermita de Sant Sebastià s'ha instal·lat una mostra d'art.