La figuerenca Angélica Liddell torna a Barcelona amb la seva visió de 'La lletra escarlata'

La dramaturga, directora i actriu Angélica Liddell (Figueres, 1966) torna a Barcelona amb l'obra 'La lletra escarlata', que parteix de la novel·la de Nathaniel Hawthorne ambientada al segle XVII per crear la seva versió en contra del puritanisme de l'actualitat. L'obra de Liddell és un elogi del poder de commoció de l'art, a partir d'imatges "molt fortes", vinculades a la història de la humanitat, ha dit aquest dilluns el director del Festival Grec, Cesc Casadesús. "Ha estat complex fer arribar l'espectacle a Barcelona", ha reconegut Casadesús per la vocació internacional de Liddell i l'adaptació que ha hagut de fer de l'obra per adequar-se a les distàncies. La directora ja està assajant al Teatre Lliure, on hi actuarà del 2 al 4 de juliol.

Amb aquesta creadora amb vocació internacional, Casadesús ha exemplificat la "lluita" del Grec per mantenir companyies de fora. "Fa molts anys que l'Angélica no ve a Barcelona, més de 10, i que la ciutat no l'havia convidat. Aquesta 'escarlata' és una òpera espectacular que explica molt bé la trajectòria dels darrers anys de l'artista", ha dit el director del festival a la presentació de l'obra.

L'obra de Liddell, estrenada l'any 2018 al Centre Dramatique National Orleáns, serà la primera que aculli la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure en el marc del Grec 2020. Ho farà del 2 al 4 de juliol, amb les entrades ja exhaurides.

Liddell ha hagut de retocar algunes escenes per adequar-se a les distàncies de seguretat. "En alguns moments bavejaven i es tocaven les parts íntimes. Tot això s'ha modificat", ha constatat Casadesús, que no ha deixat enrere el dilema que suposa "alterar" una obra sense perdre el nivell artístic.

"Angélica ho trenca tot. Ens posa interrogants perquè prenguem posició sobre si estem d'acord o no", explica Casadesús, que avança un muntatge "molt potent visualment i amb textos divertits". Al seu parer, l'obra s'endinsa en la "hipocresia moral sobre el que diem que és veritat", i anima a qüestionar-ho tot.

"Continuem rebel·lant-nos contra la violència de la hipocresia moral en temps de puritanisme. Hem perdut en l'art la força de la naturalesa salvatge per sempre. Hem guanyat en covardia, en estupidesa i en falsedat. La covardia i la gatamoixeria són més agressives que mai. Abans era la religió. Ara la ideologia", defineix Liddell del seu espectacle.

L'autora apunta que amb aquesta aquesta 'lletra escarlata' ens submergim en els "malsons que ens donen forma, en la necessitat de la culpa i en la incapacitat de fugida, com a rebel·lió contra la salut i l'ordre".



L'autora

Dramaturga, directora, actriu i escenògrafa, entre d'altres, Angélica Liddell va prendre el cognom artístic de la nena que va inspirar a Lewis Carroll la seva obra més famosa. Angélica González, nom real, va néixer a Figueres el 1966 i és una dona de teatre, "incòmoda" per a alguns, amb una de les trajectòries més decididament internacionals de l'escena espanyola.

Va fundar d'Atra Bilis Teatro l'any 1993, i les seves obres s'han traduït al francès, el rus, l'anglès, l'alemany, el portuguès o el polonès. Ha rebut el Premi Nacional de Literatura Dramàtica (2012) a Espanya, o un Lleó de Plata de la Biennal de Venècia (2013), passant pel nomenament, el 2017, com a 'Chevalier' de l'Ordre de les Arts i les Lletres que atorga el Ministeri de Cultura de la República Francesa.