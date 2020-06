L'Escala reprèn l'Any Xaxu amb un concert de sardanes amb la Principal de Cassà

L'Ajuntament de l'Escala i l'Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu van coordinar, a principis d'any, una programació que preveu, de moment, una vintena d'activitats tant a l'Escala com a la resta del país. Amb motiu de la pandèmia va quedar aturat, però avui s'ha reprès amb una actuació de sardanes amb la Principal de la Cassà.



L'objectiu de l'Any Xaxu és "sumar esforços, rescatar i difondre encara més la seva popular i no prou coneguda polifacètica figura i la seva extensa obra musical, no només sardanista". Així es vol redescobrir i difondre la figura humana de Josep Vicens i Juli entre el públic general, el públic sardanista i les noves generacions, recuperar i difondre l'obra musical de l'Avi Xaxu, atès que era un compositor de cobla orquestra i això incloïa diferents gèneres (obres religioses, música d'obres de teatre, sardanes, obres per a cobla, ballables, peces per a orquestra, etc.). Finalment també es vol reivindicar la importància que la figura de l'Avi Xaxu ha ocupat i té en el món cultural i musical català





Reprenem l'Any Xaxu, amb una concert de sardanes amb la Principal de Cassà pic.twitter.com/IZeeS4sXwW — Ajuntament l'Escala (@EscalaMunicipal) June 28, 2020