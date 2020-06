Figueres vibra amb les tres microrevetlles i amb l'actuació d'El pot petit

Figueres va estrenar format de celebració de la revetlla de Sant Pere. Amb motiu de la situació de pandèmia, el grup musical per a nens i nenes El pot petit va fer tres concerts per diferents llocs de la ciutat davant d'un públic de fins a 800 persones i sobre un autobús.



A cada escenari, el passeig Nou, el Parc de les aigües i l'aparcament de l'antic camp del Far, l'èxit va ser rotund i l'ambient va ser molt festiu. En aquest mateix sentit ha de girar l'actuació de l'Orquestra Di-versiones, que repetirà el mateix format.





?? Primera micro revetlla de @elpotpetit en marxa al Passeig Nou! ???????#microrevetlles pic.twitter.com/r3BWgrrDTq — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) June 27, 2020