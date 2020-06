Sant Pere Pescador proposa un «lluït» cartell de festa major amb programació reduïda

La Festa Major de Sant Pere Pescador arriba els dies 27, 28 i 29 de juny «amb un lluït cartell d'actes malgrat les restriccions a causa de la Covid-19», ha explicat la regidora de Cultura i Festes, Sònia Ortega. S'ha reduït l'oferta de propostes i dissabte dia 27 s'obre la programació amb una única activitat: una sessió d'autocinema amb la projecció de la pel·lícula Yesterday, a l'aparcament del mercat setmanal, a les deu de la nit.

Els actes continuaran diumenge 28 amb un espectacle familiar Cosmix, de la companyia Teatre Mòbil, a les set de la tarda al Parc del Riu. «Van amenitzar la festa de Sant Sebastià del poble i enguany repetim», comenta la regidora. Dilluns dia 29, Sant Pere, s'ha previst la missa i ofici a les onze del matí i un concert de sardanes a les dotze del migdia amb el Foment del Montgrí. El mateix dia, la festa inclou un dels actes més populars, els concerts d'orquestra. A causa de les limitacions d'aforament, s'han previst dos concerts amb la Metropol, un a les set de la tarda i l'altre a les onze de la nit. Seran amb la gent asseguda i amb inscripció prèvia a l'oficina de turisme. «A causa de la situació actual, l'aforament és limitat i amb preferència per a la gent del nostre poble» assenyala Ortega, «tot i que tothom hi és molt ben rebut».

Per completar el cartell, s'ha previst una exposició a la Capella de Sant Sebastià a càrrec d'Enric Puigsegur i l'Associació Trobada d'Artistes. Queda pendent, destaca la regidora, la festa de la gent jove que es trasllada al setembre.