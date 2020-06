La Fundació Salut Empordà rebrà al setembre el Premi Empordà 2020

El Premi Empordà, que anualment concedeix el Consell Comarcal, es concedirà aquest any a la Fundació Salut Empordà (FSE) en reconeixement a la tasca desenvolupada per aquesta institució, i per tot el món sanitari de la comarca, durant els mesos en què la pandèmia de la Covid-19 ha afectat l'Alt Empordà de forma més virulenta. La iniciativa, presentada per l'equip de govern de la institució, es va fer arribar a la comissió assessora que s'encarrega d'avaluar i informar les propostes que es formulen per a la concessió del guardó.

La comissió va avalar la proposta i ara s'ha iniciat el corresponent expedient administratiu per a formalitzar la concessió que, en aquesta edició, es farà al llarg del mes de setembre i no pas a finals d'any com era habitual. Tot i que el Premi Empordà 2020 es personificarà en la FSE, la voluntat del Consell i de la comissió assessora és visualitzar que el reconeixement també es realitza a totes les persones i estaments vinculats directament amb el sector sanitari de l'Alt Empordà.



Un premi renovat

L'Àrea de cultura del Consell Comarcal atorga aquest premi des de l'any 1994 tot i que l'any 2015 va reformular la proposta per convertir-la en el que és avui dia. El reglament d'honors i distincions determina que el guardó ha de recaure en «persones i entitats destacades pels seus mèrits rellevants, per l'excel·lència de la seva obra i per les seves activitats en benefici de la comunitat i en la defensa dels valors cívics». Des de la seva creació, més de 80 persones han rebut aquest reconeixement.

La voluntat d'aquest guardó és «fer conèixer, a difondre i a fer perdurar el seu treball i la seva obra en la memòria col·lectiva del territori i, així, esdevenir exemple i estímul que cal seguir per a les futures generacions de ciutadans», detalla el reglament.

Un altre dels aspectes que va canviar va ser la data del lliurament. Si fins aleshores es feia en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, a partir del 2018 es va acordar celebrar-ho el 21 de juny (o en una data pròxima). El motiu és que el 21 de juny de 1267 el rei Jaume I va atorgar la Carta Pobla a Figueres, un fet transcendental per a la història de la ciutat i de la comarca i el primer acord que la portaria a esdevenir segles més tard la capital de l'Alt Empordà.

El premi consisteix en una escultura dissenyada per l'empordanesa Mercè Riba. En els dos darrers anys el guardó l'han rebut el cineasta Pere Portabella i el restaurador i gastrònom Jaume Subirós.