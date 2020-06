Espectacle infantil a Ventalló com agraïment pel bon confinament

Des de l'Ajuntament de Ventalló, i com a mesura de suport al sector de cultura així com per mantenir l'actuació a la que s'havia compromès el govern amb anterioritat a la pandèmia, ofereixen una activitat a les famílies i infants del poble que durant aquest procés s'han mostrat solidaris amb la comunitat fent un confinament amb gran responsabilitat.

En Jaume Ibars oferirà l'espectacle infantil El gegant vol ser mariner, inspirat en terres empordaneses. Tindrà lloc demà dissabte 27 de juny, a partir de les set de la tarda al pavelló de Ventalló.

A través de rodolins-endevinalles que els més menuts hauran d'anar resolent utilitzant el seu enginy, el gegant ens anirà presentant una colla d'amics que apareixeran darrere les veles d'un gran veler. Una posada en escena plena de colors i sorpreses.