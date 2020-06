Els Amics de les Arts presenten nou single

Tot i que la situació excepcional actual no els ha permès publicar el seu nou disc, El senyal que esperaves, el segon single del disc d'Els Amics de les Arts ja es pot escoltar a totes les plataformes digitals. Es tracta de l'últim avançament abans de la sortida definitiva del disc el mes de setembre, en una data que properament es comunicarà.

No vam saber tornar és el títol de la nova cançó que presenta el grup. Es tracta del tema que obre el disc; i per tant estableix el territori sonor del nou treball de la banda. Una cançó sobre els punts de no retorn, sobre caminar per la corda fluixa pensant que aquesta vegada tampoc s'acabarà trencant. No vam saber tornar és un hit en tota regla amb punts introspectius que també va acompanyada per un lyric vídeo que es pot veure al canal de Youtube de la banda.

La gira d'estiu d'Els Amics de les Arts s'ha vist greument afectada per la crisi sanitària de la Covid-19 i el grup ha reinventat el format dels seus concerts. Per adaptar-se a la nova normalitat, Els Amics de les Arts ofereixen concerts en acústic, interpretant en directe les cançons que van versionar durant el confinament quan havien d'estar separats i pel seu canal de Youtube van oferir uns concerts online amb el nom de 'Els dies més dolços'.

Propers concerts: