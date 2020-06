Nobuko Kihira viu l'art al Japó, sense data de tornada a Cadaqués pel coronavirus

L'artista Nobuko Kihira es troba bé de salut, de fet en l'àmbit artístic aquests mesos està potenciant el seu treball al Japó, el seu país d'origen, però assegura «em sento víctima del coronavirus». Va arribar a Mie, el seu poble natal, el mes de febrer passat preocupada pel benestar de la seva mare, que té 89 anys, i l'estada s'ha allargat més del que esperava. Fins a sis vegades li han cancel·lat el seu vol de tornada a Cadaqués –el darrer cop la setmana passada– explica mentre agafa aire i busca de nou una solució. Estava previst que arribés a l'Alt Empordà el proper 11 de juliol, però un cop més, s'ha quedat sense vol i sense data de tornada. Al capdavant de la galeria Marges-U de Cadaqués resta l'artista Gustavo Carbó Berthold, la seva parella que ha viscut sol el confinament, es lamenta Kihira, i «ara assumeix en solitari la reobertura d'un dels espais artístics més emblemàtics de la comarca amb una activitat mínima prevista per a aquest estiu».

Exposició d'art



Kihira reconeix que la seva situació no és dolenta com pot ser la de molts estrangers que es troben varats al Japó, un país conegut pel seu alt tren de vida: «Visc a casa amb la meva mare, i estic aprofitant per passar temps amb ella i per potenciar diferents treballs. Per exemple, he pogut participar en una exposició infantil al Museu municipal de Kyoto que cada any convida el col·legi de Cadaqués a prendre-hi part i aquest any he pogut ser testimoni». També el 12 de març, va ser capaç encara d'inaugurar una mostra d'art en una galeria privada, Space IGA, perquè les restriccions, explica, no eren tan fortes com a Espanya i només havien tancat els espais públics en aquell moment: «Jo amb les meves pintures i mascareta, guants, alcohol, estava molt nerviosa, però la mostra va anar molt bé, fins i tot vaig poder vendre quatre obres».

Els treballs dels alumnes de Cadaqués s'exposen al Museu de Kyoto



Quan l'artista va arribar al Japó, el 20 de febrer, ja havia mort molta gent a Wuhan i el poble estava bloquejat, «però aquí al Japó tot i començar molt abans que a Europa, el virus no va venir de cop, sinó que va arribar a poc a poc».

El Japó va ser un dels primers països fora de la Xina a ser afectats per la pandèmia, però el govern del Japó va esperar fins a mitjans d'abril per decretar l'estat d'alerta. La versió japonesa del confinament va ser demanar a la població que evités sortides innecessàries, que treballés des de casa i que mantingués les distàncies físiques. A causa de la pandèmia, Tòquio també ha patit l'impacte de la postergació dels Jocs Olímpics, que s'anaven a realitzar aquest estiu. Finalment, el Japó va posar fi al seu confinament a mitjans del mes de maig.

Al principi, les preocupacions impedien l'artista aprofitar aquest estat d'alerta per crear, «perquè no em concentrava». Finalment va trobar la inspiració i ha creat, a casa, les obres amb les quals participarà per trentena vegada consecutiva, al Miniprint de Cadaqués aquest estiu: «D'aquest treball n'estic molt satisfeta, sempre que treballo per al Miniprint m'animo».

«Teníem més llibertat»

Poder sortir a passejar en bicicleta durant els mesos durs del confinament per tal de buscar la inspiració, ha estat, reconeix, terapèutic. «Malgrat les restriccions, m'he sentit més lliure del que crec que heu estat a Espanya» assegura. Aquestes sortides en les quals no podia estar en contacte amb la gent, li han permès, però, desconnectar i relaxar-se mentre passejava pel riu o contemplava l'albada de bambú. El llarg confinament li ha permès dedicar temps a la seva família, que s'ha unit més que abans, però «això no ho he triat jo, sinó que el virus ha dirigit així la meva vida, i m'ha apartat de Cadaqués».

Aquesta situació ha generat moments molt tendres: «Tinc una germana més gran que no parla gens d'espanyol, però cada diumenge truca la meva parella, en Gustavo, perquè no se senti tan sol allà a Cadaqués». El Japó està també tornant a la normalitat, però fa pocs dies el país alertava d'una possible segona onada de contagis després de registrar altres 48 casos de coronavirus a Tòquio. «Encara el coronavirus manté en pànic les aerolínies i ningú m'aconsella què haig de fer». Així i tot l'artista encara conserva la calma: «Per sort tots estem bé i haig de tenir paciència». Amb JAL (la companyia de vol japonesa) té poques possibilitats de tornar a casa «així que intentaré que em tornin els diners del vol i combinar amb una altra companyia, com Air France, fins a Barcelona», conclou.

La galeria Marges-U redueix la seva activitat

La pandèmia pel coronavirus també reduirà aquest estiu l'activitat de la galeria Marges-u de Cadaqués al mínim per mantenir les mesures de seguretat. L'exposició, que estava prevista per aquest mes de juny, s'ha posposat per a l'any que ve i serà un homenatge a l'artista José Portillas, que lamentablement ha mort a causa del virus. Companys del pintor expressen la tristesa que ha generat aquesta pèrdua: «La seva obra ja és eterna i la seva persona deixa una petjada indeleble».