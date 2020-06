Una nit de Sant Joan austera i familiar adaptada al context per la Covid, a l'Alt Empordà

La revetlla de Sant Joan s'espera que sigui aquest any una celebració austera i familiar, tot i que es mantindrà la tradició de la Flama del Canigó gràcies a Òmnium Cultural, que ha decidit dedicar-la a tota la societat civil mobilitzada per la pandèmia i també als presos polítics i exiliats.

L'operatiu ha estat realment complicat d'organitzar, expliquen des de l'entitat. Només tres excursionistes del Casal del Conflent han estat autoritzats a pujar al Canigó la matinada del 22 al 23 per regenerar el foc. Prèviament l'hauran recollit el Cercle de Joves de Perpinyà del Castellet i amb l'ajut d'agents rurals es distribuirà des del coll d'Ares. La Flama del Canigó arribarà com cada any a tots els racons dels Països Catalans, adaptada al context actual provocat per la pandèmia del coronavirus i garantint totes les mesures de seguretat. A hores d'ara, des de la comarca, l'aniran a cercar des de Figueres, Castelló, Viladamat, la Jonquera, Borrassà, Vilajuïga, Palau, Portbou, Llançà, l'Escala, Pedret i Marzà i està previst que arribi també al Puig de les Basses.

Alguns pobles donaran permís per encendre fogueres. A Llançà, ja han anunciat que no ho deixaran fer. A Portbou, substituiran la baixada de la bandera des de la frontera, que els darrers anys tenia molts adeptes, per la crema d'un ninot a la plaça Gran. No està clar qui l'elaborarà, ja que habitualment el feia gent gran. A Roses, sí que permetran fer fogueres, però no hi haurà focs artificials. Tampoc a Castelló. El regidor de Festes, David Garre, creu que serà difícil prohibir l'accés a les platges perquè no tenen prou efectius i apel·la a la responsabilitat personal. Des de Sant Pere Pescador, ja s'ha anunciat el tancament de la platja.

Pel que fa als actes de Sant Joan a Figueres, enguany només es farà un petit acte de rebuda de la Flama del Canigó, el dia 23, a les set de la tarda, als porxos de l'ajuntament. Per assegurar l'emergència sanitària no es farà distribució de la Flama. Les entitats i grups de foc interessades a recollir-la cal que contactin amb altemporda@omnium.cat. Per completar la revetlla es farà un petit sopar especial al bar de La Cate.

Amb el lema Enguany encenc la flama per tu, aquesta tradició esdevindrà un homenatge a tota la societat civil mobilitzada per la Covid-19. Aquest any, la Flama també continuarà sent un record per als presos polítics i exiliats, i no quedarà al marge del moment d'emergència social que viu el país. A les deu la nit, s'insta la ciutadania a encendre una espelma als balcons de totes les cases per retre homenatge a les víctimes.



Revetlla a Castelló d'Empúries

Enguany la revetlla de Sant Joan també es veurà condicionada per la pandèmia del coronavirus. Les restriccions han obligat a buscar alternatives per poder fer una celebració més familiar, seguint la proposta de la Generalitat. Des d'un primer moment, Castelló d'Empúries va decidir prescindir de focs, fogueres i ball per evitar aglomeracions a la platja, ja que és inviable controlar una activitat que acostuma a reunir un gran nombre de persones. Amb l'objectiu, doncs, d'oferir als veïns i veïnes del municipi la possibilitat de gaudir de la revetlla, encara que en format reduït, l'organització ha decidit descentralitzar les activitats per tal de diversificar el públic entre Castelló i Empuriabrava.

El primer acte que es portarà a terme serà el concert d'havaneres amb el grup Terra Endins, dimarts 23 de juny a les sis de la tarda, a la carpa de la plaça de les Palmeres d'Empuriabrava. Pel caràcter mariner de la proposta, l'Ajuntament ha cregut que era el lloc més adient tenint en compte, també, que la carpa permet una millor gestió de l'espai i control de l'aforament.

A partir de dos quarts de vuit de la tarda, a la plaça de la Basílica, s'iniciarà una cercavila pels carrers del centre històric amenitzada per BatuScala i Tramuntakada per acompanyar l'arribada de la flama del Canigó. Aquelles persones que vulguin participar en la cercavila, ho podran fer il·luminant amb llanternes o dispositius mòbils (telèfon, tauleta, entre d'altres) des del balcó o a peu de carrer, davant de casa seva. Si cap de les dues cercaviles passa pel carrer on viu algú que hi vulgui participar, podrà desplaçar-se al punt més proper del recorregut de la flama, mantenint sempre la distància amb altres veïns i veïnes de la zona.

Per acabar la festa l'endemà, dia 24 de juny, s'ha previst a les vuit del vespre, a la plaça Joan Alsina, un concert de sardanes amb la cobla Rossinyolets. Cal destacar que serà exclusivament un concert de sardanes, ja que la situació sanitària actual no permet fer cap ballada.



Revetlla a Darnius

Alguns municipis com Darnius s'animen a fer una revetlla de Sant Joan en petit comitè. Consistirà en un sopar popular amb botifarrada, begudes, cava, coca i tot això amenitzat amb bona música... El preu per als socis és de 13 euros i de 15 euros per als no socis. El preu infantil i per als menors de 13 anys és de 8 euros. L'aforament és limitat i cal apuntar-se amb antelació, a la sala La Concòrdia.



Revetlla a Sant Pere Pescador

'Ajuntament de Sant Pere Pescador proposa celebrar la festa de Sant Joan de manera mediterrània i tranquil·la, des de casa i sense fer celebracions massives, que aquest any no estan permeses. Ha animat la gent a decorar els balcons de casa amb plantes autòctones, en honor a la natura, com llorer i romaní, menjar coca de Sant Joan feta per les fleques del poble i festejar la revetlla amb reunions de poca gent. La platja de Sant Pere estarà tancada des de les 4 de la tarda del dia 23 fins a les 9 del matí del dia 24, ha recordat la regidora de Cultura i Festes, Sònia Ortega. Aquest any, a més, la flama del Canigó, no arribarà a Sant Pere, perquè s'ha modificat el recorregut, apunta. Tot seguit, després de Sant Joan, el poble es tornarà a vestir de festa, per Sant Pere.