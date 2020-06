Catcinemes de Figueres reobre divendres amb canvis, seguretat i preus reduïts

Des d'aquest divendres, Figueres tornarà a tenir cinema. Els Catcinemes reobren les portes de totes les seves sales després de més de tres mesos de tancament obligat. «En tenim moltes ganes», reconeix Màxima Quer, responsable de l'espai. Per fer-ho possible, s'ha aixecat l'ERTO a 5 dels 14 treballadors i s'han aplicat totes les mesures necessàries per garantir la seguretat del públic. També, per animar-los, durant la primera setmana s'oferiran les entrades al preu reduït de 3,90 euros.

Màxima Quer explica que fa quasi un mes que treballen en la reobertura que es farà tenint en compte una reducció obligada de l'aforament. El públic, quan arribi, podrà comprar la seva entrada –les unitats familiars ho podran fer juntes o, si es demana prèviament– i, tot seguit, ja podran accedir al cinema seguint un itinerari marcat a terra i que passarà per dins la botiga, on ara només es podran comprar les gominoles prèviament embossades. Al públic ningú els agafarà les entrades, com passava fins ara, ja que ha calgut substituir-ho per un lector.



Desinfecció de cada butaca

Allò que més es potencia és la neteja del complex. Així, la persona responsable de la neteja de les sales amplia la seva jornada. Aquest dimarts, també estava prevista una desinfecció global de l'espai. Quer és optimista respecte al retorn del públic encara que aquests mesos hi hagi hagut un boom de consum de plataformes. «Els cinèfils segur que tornen, perquè tothom en té moltes ganes», diu. La primera setmana, però, serà una mena de prova. Entre setmana només oferiran dues sessions mentre que el cap de setmana en faran tres. «Cal veure el temps que tardem a desinfectar els seients utilitzats a cada sala, entre una sessió i una altra», argumenta.