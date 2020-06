Apropen la història mil·lenària de St. Pere de Figueres

«La història de Figueres està molt lligada a la parròquia de Sant Pere. La ciutat es forma al seu voltant, neix aquí i, al llarg del temps, una incideix en l'altra». Les paraules de l'arqueòloga Anna Maria Puig, coautora de la guia L'església de Sant Pere de Figueres, un recorregut per la història i l'art evidencien la importància, més enllà del culte, d'aquest monument. La guia, que proposa aturar la mirada en petits detalls gràcies a les fotografies de Xavi Toral, es presenta divendres a les 7 de la tarda al temple. Amb aquesta presentació, a càrrec de Francesc Cruanyes, es reprenen, tot coincidint amb la proximitat de la festa petita de la ciutat, els actes del mil·lenari, que la pandèmia va frenar.

Ara fa tres anys es va publicar el llibre Sant Pere de Figueres, pedres mil·lenàries. Anna Maria Puig, doncs, tenia clar que calia fer una cosa diferent i, per això, s'ha optat per una guia itinerari que aprofundeix en diferents aspectes artístics i històrics, de forma «seriosa, assequible i fàcil», de l'interior i l'exterior del monument i que convida el visitant a entrar i descobrir-hi part «de la història de la ciutat». Prenent com a base la informació que ja hi havia, Puig ha indagat a l'arxiu parroquial, que ara s'està posant en ordre, i en el fotogràfic, que inclou mig miler d'imatges, poques d'abans de la reconstrucció i moltes més de les obres i la història posterior.

La guia inclou una salutació del bisbe de Girona alhora que un pròleg de mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de Sant Pere, que ha estat «l'ànima» d'aquest projecte editorial. Per ell, la guia «feia falta perquè volíem actualitzar totes les dades històriques i de contingut simbòlic, religiós i catequístic». De fet, inclou cites bíbliques que han anat a càrrec de Josep Menchón. Per Ferrés, el llibre, editat per la Fundació Vergés Ginjaume, ajudarà a tenir «un coneixement profund» de Sant Pere. «Més enllà del patrimoni artístic, obert a tothom, la vida de les parròquies ha tingut i té un gran patrimoni espiritual», diu Ferrés en el pròleg.

Allò que fa molt atractiva la guia i fàcil de consultar és la part il·lustrada, és a dir, les fotografies que l'acompanyen, bona part de les quals són de Xavi Toral. El fotògraf explica que el seu afany detallista l'ha portat a abocar moltes hores per captar els secrets que amaguen les pedres. «Per mi la fotografia és una cosa molt personal i encara que, en aquest cas, són pedres fredes tenen molta història i et fan pensar en tot el que han viscut», comenta Toral, que ha necessitat tot el seu enginy per treballar «il·luminant» un espai pensat pel recolliment. A banda d'aquestes fotografies actuals, Toral també ha restaurat les fotografies antigues fetes durant la reconstrucció del temple, una tasca que, diu, ha estat particularment complexa. El llibre, a més, recull més imatges de Xavi Torner i d'altres d'arxius particulars i institucionals.

Repic manual de campanes



La presentació de la guia, que costa 20 euros i es vendrà al temple i a les llibreries Edison, Bookman, L'Auca i la papereria DinA-12 de Figueres, es completarà amb la interpretació d'una peça d'orgue a càrrec de Joan Xavier Vidal. L'endemà, dissabte, ja es podrà visitar al temple la mostra fotogràfica popular feta amb imatges aportades pels figuerencs i que, fins ara, només es podia veure a través del web. Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda, està prevista la presentació d'una sardana del mestre figuerenc Jaume Cristau, Pedres Mil·lenàries MXX-MMXX. La interpretació anirà a càrrec de la cobla La Principal d'Olot, que oferirà un concert de sardanes a la plaça Josep Pla on només es podrà accedir amb reserva prèvia.

Coincidint amb la festivitat de Sant Pere, el temple acollirà dilluns, a les 12 del migdia, una missa presidida pel bisbe de Girona i concelebrada per preveres que han servit a la parròquia i de l'arxiprestat. Hi haurà repic manual de campanes amb Blai Ciurana, Cio Abellí i Jordi Jordà, i, a les 7 de la tarda, un concert d'orgue amb Pau Riuró Bofill.