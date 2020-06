L'Escala tindrà Festival Portalblau amb música, arts escèniques i compromís social

Portalblau, el festival de música i art a la mediterrània, se celebrarà enguany de l'1 al 15 d'agost a l'Escala i Empúries a tres escenaris: la Mar d'en Manassa, els Jardins de la Muralla Grega i el Fòrum Romà d'Empúries. L'edició de 2020 presenta dues particularitats: una programació més reduïda degut a la pandèmia i la denominació (via concurs públic) de Cristina Torres com a nova directora.

La programació cultural que es presenta, amb un format més reduït a causa del moment actual, manté l'eix conceptual que caracteritza el Festival: la promoció dels valors de la cultura a la mediterrània.

La narració oral ("Bàrbars"), Kavafis ("A la llum del dia"), melodies d'arrel tradicional convertides en cançó d'autor (Gemma Humet), Mallorca (Maria Jaume), Nàpols (Alessio i Giancarlo Arena), fusió cultural (Las Migas) i artistes locals (Els Amics de les Arts i Damaris Gelabert) son els elements definitoris de la programació de Portalblau 2020.

És també amb la voluntat d'anar incrementant la presència de les arts escèniques al festival que el festival enguany presenta dues propostes amb la paraula i el vers com a protagonistes narrades per intèrprets experimentats en places i carrers i experts en captar l'atenció d'un públic passavolant.



Més compromís social amb l'entorn immediat i més queparitat

La cultura és un dels elements claraments definitoris de la raça humana i la música i l'art, en totes les seves expressions, són elements necessaris, imprescindibles i molt efectius en la transmissió de valors humans i que permeten la cohesió social.

Els agents que intervenen en la organització de festivals tenen, sens dubte, una oportunitat per dur a terme aquesta tasca. Una tasca que manifesta la importància de la cultura com a element de cohesió social.

El Festival Portalblau, sensible amb la situació actual, compromès cultural i socialment, durà a terme un seguit d'accions per promoure valors socials: El festival destinarà part de la recaptació de les entrades de l'edició 2020 al Banc dels Aliments de L'Escala (SLDA). Farà una proposta per a la contractació de joves de L'Escala per a tasques d'organitzacions i muntatges. S'impulsaran mesures per minimitzar l'impacte ambiental en la realització del festival per tal de reduir la petjada ecològica en la línia del projecte desemBOSSA't de L'Escala.Hi haurà un clar foment en la igualtat i diversitat de gènere. El Portalblau 2020 tant per la programació com per l'equip que el fa possible és majoritàriament femení (prop d'un 70% del total).

A més, i per la situació excepcional que viu el món, Portalblau acollirà una activitat en format de conferència el 31 de juliol que vol ser un espai de reflexió entorn la zona mediterrània com un espai pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions.



Nous aforaments i mesures de seguretat

Els espais que acolliran l'edició 2020 del festival compliran amb totes les mesures de seguretat i higiene exigides.

Amb un format reduït i amb uns aforaments de: 450 localitats al Fòrum Romà d'Empúries; 80 localitats al Mar d'en Manassa ( no s'instal·larà la grada ) i 100 localitats als Jardins de la Muralla Grega d'Empúries.

A més, l'organització del festival ha previst un seguit de mesures per tal d'assegurar-se complir amb totes les mesures de seguretat necessàries.