La-sala.online programa un doble concert amb Alverd Oliva i Del Puerto

Després d'una estrena amb molt bona acollida, la-sala.online torna a fer una nova proposta. Serà diumenge, des dels estudis MusicLan d'Avinyonet de Puigventós, des d'on retransmetrà en streaming un doble concert en directe de dos artistes empordanesos: el figuerenc Alverd Oliva i el rosinc Alberto del Puerto. Serà a dos quarts de vuit i a les nou del vespre. Les actuacions s'inclouen dins la celebració de la Festa de la Música, una proposta que fa quasi mig segle que va néixer a França.



Alvert Oliva se centrarà en els temes del seu primer disc, Fusta de cor, tot i que també té previst estrenar alguna nova composició que formarà part del seu segon treball, que podria veure la llum la pròxima tardor. Serà, doncs, «folk rock de casa i Km0».

Per la seva part, Alberto del Puerto farà parada a la-sala.online amb el seu pop rock amb tocs alternatius. El que va ser teloner d'Antonio Orozco presentarà temes del seu àlbum Todo puede ser i de propostes anteriors.

De nou, els dos concerts són oberts a tothom via streaming. Els seus promotors no obliguen el públic virtual a pagar entrada, però proposen taquilla inversa. «No és obligatori donar la teva aportació, demanar una cervesa o comprar una samarreta, però precisament és això el que defineix les persones: el que fem quan no hi estem obligats», diuen.