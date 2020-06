Roses celebrarà aquest diumenge el Dia de la Música 2020 en format digital

Els Will & The Dirties.

Els Will & The Dirties. EMPORDA.INFO

El proper diumenge 21 de juny, Roses torna a celebrar una nova edició del Dia de la Música, en aquesta ocasió en format digital a través de la web i canal de Youtube de Roses Cultura i l'actuació de sis formacions de diferents estils.

Roses reviurà així una jornada que en edicions anteriors oferia al llarg del dia diverses actuacions musicals en dos escenaris instal·lats a la Riera Ginjolers. La impossibilitat actual de realitzar les activitats de manera presencial, no impedirà la celebració. El Dia de la Música torna amb una proposta online per continuar sent altaveu del talent i la creació musical locals. Enguany comptarà amb les actuacions dels grups: Pescadors Badia de Roses, Terry Patrik Ryan, Will & The Dirties, Madamme Mustash, Cava Brut Eclipse i Jarapa.

Els concerts es podran veure a partir de les 12 h, a www.rosescultura.cat i al canal Youtube de Roses Cultura.