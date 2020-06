Nova sessió de Liceu a la fresa a La Cate de Figueres amb "Carmen", de Bizet

Aquest dissabte 20 de juny a les 22 h, com cada any, es podrà gaudir de l'òpera a la fresca a la plaça de La Cate. L'anomenat Liceu a la fresca, en aquest ocasió amb Carmen, de Bizet (Muntatge de Calixto Bieito)

Aquest any ho es farà amb una representació de la 'Carmen' de Bizet amb el que va ser el primer muntatge operístic de Calixto Bieito, més modern i allunyat dels tòpics regionalistes.

Una de les òperes més celebres i internacionals que ara podràs veure a La Cate de Figueres.

Per reservar el seient cal fer-ho per via telemàtica.

Degut a la crisi del covid-19 i amb les mesures de seguretat només hi ha plaça per a 35 persones.