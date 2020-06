Figueres proposa un «front comú» públic i privat per a poder reobrir el Museu Dalí tot l'any

L'Ajuntament de Figueres, tal com va anunciar ahir l'alcaldessa Agnès Lladó, ha celebrat avui una Junta de Portaveus dels grups municipals amb caràcter extraordinari per a acordar una acció conjunta davant dels plans de reobertura restringida anunciats per la Fundació Gala Dalí. Els representants del consistori han redactat un comunicat amb cinc punts que demana un "front comú" entre tots les administracions i la mateixa Fundació Gala-Dalí per a poder tenir obert el Museu Dalí durant tot l'any.









Aquest és el contingut del comunicat de la Junta de Portaveus:"Ahir dimarts, 16 de juny, va tenir lloc la reunió del, on es va presentar la diagnosi per a la reobertura del Museu Dalí de Figueres després de la pandèmia de la Covid-19.Davant d'això, i en una Junta de Portaveus extraordinària, els grups municipals de l'Ajuntament de Figueres acorden de forma unànime:1-, un dels més visitats de l'estat espanyol, reobri els propers dies, ja que és un node turístic i cultural de primer nivell per Figueres, Catalunya i l'estat espanyol.2-(Ajuntament, Generalitat de Catalunya, Ministeri de Cultura, Diputació de Girona i Consell Comarcal) i(Comerç Figueres, Hotels de Figueres i Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà, entre d'altres) i amb laperquè el Museu pugui obrir les portes durant tot l'any com ha fet sempre en els seus 46 anys d'història.3- El Museu Dalí és un equipament cultural queen la difusió i conservació del llegat artístic de Dalí ii de la resta de l'Estat, per la qual cosa resulta fonamental que estigui obert i accessible durant tot l'any, sempre i quan les condicions sanitàries ho permetin. És un museu que –més enllà del seu contingut- és en si mateix l'obra més important de Dalí, tal i com afirmava el pintor figuerenc.4- Des de la, l'Ajuntament de Figueres està treballant conjuntament amb les altres administracions implicades per revertir la situació.5- Des de l'Ajuntament s'està fent tot el possible per tal que lai reverteixi també en el nombre de visitants a la Fundació Gala-Salvador Dalí.6- Finalment, tots els grups municipals coincidim en la importància del projecte que ha de convertir la Casa Natal de Salvador Dalí en un nou pol d'atracció turística a Figueres i assumim el compromís de seguir impulsant el seu projecte de rehabilitació perquè sigui una realitat el més aviat possible".