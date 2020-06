El Teatre El Jardí de Figueres reobre la taquilla dijous per devolucions d'entrades

Aquest dijous 18 de juny, el Teatre Municipal El Jardí de Figueres reobrirà la taquilla, de sis a nou del vespre, per fer les devolucions d'entrades dels espectacles ajornats o anul·lats amb motiu de la pandèmia. Per evitar aglomeracions, cal demanar cita prèvia enviant un correu a figueresaescena@figueres.org o trucar al telèfon 972 501 911.

Durant aquest dia, es faran únicament devolucions de compres realitzades presencialment a la taquilla en efectiu o datàfon. Per a devolucions de compres per web, cal enviar un correu a la mateixa adreça indicant les dades del comprador i les entrades a retornar. Per als muntatges ajornats, l'entrada serà vàlida per la nova data però es pot demanar també devolució.