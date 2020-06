Presenten el llibre d'Anna Maria Puig sobre la Parròquia de Sant Pere

El cicle d'activitats programades amb motiu del mil·lenari de la parròquia de Sant Pere de Figueres segueix el seu ritme. El proper divendres 26 de juny es presentarà el llibre "L'església de Sant Pere de Figueres, un recorregut per la història i l'art", que ha estat escrit per la historiadora Anna Maria Puig i amb fotografies de Xavi Toral. La presentació anirà a càrrec del periodista Francesc Cruanyes i es celebrarà al temple de Sant Pere a les set de la tarda. En finalitzar el músic Joan Xavier Vidal interpretarà una peça d'orgue.

El llibre, que surt a la llum amb ocasió del mil·lenari de la parròquia de Sant Pere, està prologat pel Bisbe de Girona i compta amb una presentació del rector de la parròquia, Mossèn Miquel Àngel Ferrés.

Pel que fa al seu contingut, el llibre és una guia del temple on es proposa un itinerari interior i un d'exterior, i s'explica la història del temple i el contingut de les seves obres d'art i el seu significat. El llibre compta amb nombroses fotografies que han estat realitzades expressament per il·lustrar l'obra pel fotògraf Xavi Toral. També hi ha fotografies del fotògraf Xavier Torner, a més de moltes altres provinents d'arxius particulars i institucionals. En el seu conjunt, el llibre constitueix un estudi complert i actualitzat sobre la història del temple.

El llibre ha estat editat per la Fundació Vergés Ginjaume i es podrà adquirir a la parròquia de Sant Pere i a les llibreries de la ciutat.

Més actes per celebrar el dia de sant Pere en l'any del mil·lenari

Amb ocasió del mil·lenari, enguany també s'han programant una sèrie d'actes per celebrar les festes del patró de la ciutat.

A partir del dissabte 27 de juny es podrà visitar al temple la Mostra fotogràfica popular feta amb fotografies aportades per la gent de Figueres i que fins ara només es podia veure a la web del mil·lenàri.

El diumenge 28 de juny, la Cobla La Principal d'Olot presentarà la sardana del Mil·lenari "Pedres mil·lenàries - MXX-MMXX" feta expressament pel compositor Jaume Cristau Brunet, en una audició de sardanes organitzada per l'associació Foment de la Sardana Pep Ventura.

El mateix dia de sant Pere, dilluns 29 de juny, a les 12 h es celebrarà la Missa solemne de Sant Pere, enguany presidida pel bisbe de Girona i concelebrada per preveres que han servit a la parròquia i de l'arxiprestat. Com a novetat, en finalitzar la cerimònia religiosa es farà un repic manual de campanes, i a la tarda a les set tindrà lloc el concert d'orgue del mil·lenari, memorial Mn. Albert, a càrrec de l'organista Pau Riuró Bofill.