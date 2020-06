Els Museus Dalí obriran de l'11 de juliol al 13 de setembre

Els Museus Dalí reobriran portes el proper 11 de juliol i les mantindran fins al 13 de setembre, data en que, si la situació global no canvia, tancaran fins l'any vinent. Aquesta és la primera decisió que ha pres el Patronat de la Fundació Gala-Dalí. La reobertura, que suposa un cost de mig milió d'euros, és possible gràcies al suport econòmic, que rebrà per primera vegada en la història d'aquest equipament cultural, de diferents institucions com l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i el Ministerio de Cultura, així com de l'esforç econòmic fet pels Museus Dalí i tot el seu personal que els permetrà arribar a final d'any "amb tresoreria suficient" per afrontar els nous temps.

Segons ha explicat el president de la Fundació, Jordi Mercader, "estem treballant en un projecte de futur que respectarà la voluntat del fundador i el seu llegat, els interessos de l'hereu (Estat) i des de la sostenibilitat econòmica". El projecte s'allargarà durant dos anys, fins al 2022 i inclourà un esforç en potenciar certs aspectes: l'editorial, la creació d'exposicions a l'estranger -ja tenen demandes del govern rus, de Japó i Corea-, el desenvolupament de nous productes, la sofisticació de polítiques d'atracció i més presència a les xarxes socials. D'entrada, però, això implica la reducció dràstica de les despeses de la institució que es faran factibles, entre altres, amb "la internalització d'alguns serveis fins ara externs, l'ajustament de preus i serveis externs, entre altres". Mercader ha estat molt clar: "Hem d'agafar el toro per les banyes, necessitàvem temps i això implicarà canvis en l'organització". El president ha afegit que "això ha vingut per quedar-se i el que hem de fer ara és treballar i posar-nos el més aviat possible per arribar a temps".



Una nova exposició temporal dins el Museu

El Teatre-Museu Dalí de Figueres reobrirà, doncs, l'11 de juliol i ho farà amb totes les mesures de seguretat tant pels treballadors com pels visitants. . S'estima que el Teatre-Museu Dalí podrà ser visitat diàriament per 1.176 persones, una xifra realment molt llunyana del que és habitual. Tots ells es trobaran amb una exposició temporal única titulada Jo sóc el surrealisme, que aplegarà dotze peces que, segons Mercader, no s'han vist mai juntes en una mateixa sala, entre elles 'La poesia d'Amèrica'. Aquesta exposició ha estat elaborada pel personal de la Fundació, quelcom que ha remarcat Mercader, qui ha volgut en tot moment realçar el paper del personal -116 persones- afectat en la seva totalitat per un Erto que ha comportat la reducció de la base salarial dels treballadors. Ha estat aquesta reducció -s'han respectat íntegrament els salaris inferiors a 19.000 euros l'any- la que ha permés reduir també les despeses de la institució cultural, un dels motors econòmics de la comarca. "Reduirem tres milions d'euros en costos i això ens permet tenir serenitat davant el nou projecte", ha comentat Mercader. El president, però, ha afegit que "no podem ser optimistes però si positius i creatius". Això significa que ja es treballa en "un pla específic per atraure més visitants a través de mecanismes d'entrades per Internet que arribarà a mig milió de persones" i contactes dins el món del sector turístic.



Un exercici "excel·lent", el del 2019

La Fundació Gala-Dalí venia de tancar un exercici magnífic, el del 2019 amb uns beneficis de 4,2 milions d'euros i sense deute. L'estimació, però, per aquest any és molt negativa, amb unes pèrdues de 4,5 milions, ja que el 80% dels ingressos arriben via el pagament de les entrades dels visitants, i d'aquests un 80% són turistes estrangers. Com ha comentat Mercader, el gruix de visitants arriba des de la Setmana Santa fins al 30 de setembre. "Amb aquest milió llarg de visitants podíem tenir flexibilitat que ara es posa en qüestió", reconeixia. A Púbol, per exemple, només es permetrà l'accés a 375 visitants al dia, mentre que a Portlligat en seran 120. Cal dir també que totes les botigues dels Museus Dalí restaran tancades.

El president de la Fundació ha remarcat que la institució frena, ara per ara, les adquisicions -"seria una irresponsabilitat", ha dit-, però ha avançat que hi ha dos projectes editorials molt avançats. El primer, que podria veure la llum el primer semestre de l'any vinent, és un llibre sobre Dalí i la seva obra a càrrec de l'editorial Taschen. Aquest mateix segell s'encarregarà també de reeditar 'La Vida Secreta' de Dalí, tot i que suposa "un treball d'anàlisi" molt important.