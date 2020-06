L'oci cultural i natural entra en una nova era, a l'Alt Empordà

Amb la pandèmia de la Covid-19, les visites guiades, teatralitzades, sortides i tallers familiars que ens permeten, des del desconfinament, gaudir de l'oci i redescobrir el patrimoni cultural i natural de l'Alt Empordà, han sigut modificades i adaptades a la situació sanitària actual de manera que s'aposta pels grups reduïts, l'aire lliure i el públic familiar i del territori.

Els efectes de la pandèmia no baixaran la qualitat ni la quantitat de l'oferta sinó al contrari: «Aquest any hem tematitzat algunes de les nostres visites guiades perquè la gent pugui participar més, tenint en compte les circumstàncies actuals, sense caure en la psicosi del coronavirus, però garantint tota la seguretat» explica Xavi Camps, director de Terramar, experts en la gestió i execució de serveis d'educació i guiatge en l'àmbit del patrimoni natural i cultural de l'Empordà.

A banda dels protocols de seguretat que inclouen mantenir la distància de seguretat, l'ús de mascareta, l'hidrogel i la reducció de l'aforament –un màxim de 30 persones en espais oberts– entre altres mesures, Terramar ha implantat la radiofonia en les seves visites guiades de manera que el públic podrà rebre les explicacions a través d'un aplicatiu del mòbil. «El guia portarà un emissor i emetrem amb baixa potència perquè només ens sentin els que estan participant en la visita». D'aquesta manera es vol evitar l'intercanvi de material. «Sense que el públic se n'adoni, extremarem la seguretat sense que afecti el desenvolupament normal de l'activitat». Després del confinament, la gent busca aire lliure, natura, passar-s'ho bé, viure experiències, humor, i gaudir en família, destaca el director de Terramar. Conscients que hi ha moltes famílies tocades amb el coronavirus, «ens hem mesurat molt amb el preu, perquè aquest no sigui un impediment per participar en alguna de les activitats».

«Per nosaltres és molt important el contingut de les activitats i la seva rigorositat i procurem renovar cada any l'oferta als diferents municipis amb els quals treballem». És el cas de Peralada, que proposa noves visites teatralitzades on es podrà veure Na Mercadera i el cronista Ramon Muntaner; Roses que estrena la Visigòtika aquest any, o Llançà que ofereix una nova ruta dels camins de l'exili, entre altres. Per informació i reserves cal trucar al 618 547 958 o enviar un mail a terramar@terra mar.org.



Propostes d'estiu:

PERALADA: Peralada, un viatge al passat. Visita interactiva i familiar per explicar la seva història. Horari: 27/06 al 13/9, dimarts i dissabte, de les 18 a les 19.30 hores

SANTA EULÀLIA Santa Eulàlia, un tresor de l'Empordà. Visita interactiva i familiar per descobrir les pintures romàniques de l'església i el rec comtal del molí. Horari: 27/06 al 13/9. Dimecres de 10.30 a 12.00 hores

ROSES: Visigòtika. Visita teatralitzada familiar divertida en el Castrum visigòtic per descobrir com es vivia en l'època dels visigots. Horari: Divendres (3,17,31 juliol, 14,28 agost) de les 19 a les 20.30 hores.

LLANÇÀ: Camins de l'Exili. Visita familiar per recórrer el camí de ronda arran de platges i entrar en els diferents búnquers per descobrir com funcionaven i per veure la posta de sol. Horari: dimecres alternats (8 i 22 de juliol) i (5 i 19 d'agost) de 18.00 a 19.30 hores.

LLANÇÀ: Animalons del Cap de Creus: Taller familiar al riu per descobrir els animalons que viuen dins l'aigua i poder classificar-los per saber l'estat de salut del riu. Horari: Dimarts alternats (14,28 juliol, 11,25 agost) de les 10 a les 12.30 hores.

AIGUAMOLLS: Desperta't amb els Aiguamolls. Visita familiar per conèixer el parc natural dels Aiguamolls. Horari: juliol i agost, cada dia de les 8.30 a les 10.00 hores.