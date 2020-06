Les festes majors d'estiu es mantenen a la sala d'espera

És difícil imaginar com serà aquest estiu i les afectacions que tindrà amb les restriccions imposades o la por al contagi que contamina tots els àmbits. Un d'ells és el de les festes majors que omplen de vida aquests mesos i que, els darrers anys, han agafat molta embranzida. Els mesos de confinament tot va quedar anul·lat, perjudicant greument les orquestres i cobles, però ara alguns ajuntaments comencen, tímidament, a fer el pas per adaptar la festa a aquests nous temps amb espectacles de petit format i amb aforament reduït. «No volem deixar-ho perdre», reconeix la regidora de Festes de l'Ajuntament de Portbou, Natàlia Torres, que expressa també certa desmotivació perquè no pot fer les coses com li agradaria i, per descomptat, intranquil·litat.

Aquesta afirmació de la regidora portbouenca –poble que manté la festa de Sant Jaume a finals de juliol amb una programació més reduïda– la comparteixen molts altres regidors de festes d'ajuntaments de la comarca, a causa de les incerteses que generen la falta clara de protocols. Molts no saben fins on es pot arribar ni què es pot programar per evitar cap perill. Tots, però, coincideixen a demanar responsabilitat als assistents. Hi ha ajuntaments, però, que ja han decidit, com el de Vilabertran, anul·lar els concerts de l'Estiu a la Plaça i, fins i tot, la festa major de la Mare de Déu d'agost. Les raons, diuen, són «la situació general que viu el nostre país i la impossibilitat de garantir la seguretat de la ciutadania, ja que la gran assistència de persones a tots els actes fa inviable poder complir amb totes les normatives sanitàries establertes». Ells asseguren que «ha de prevaler la seguretat de la ciutadania i el suport a les persones que ho estan passant malament». També Maçanet de Cabrenys ha suspès la festa d'estiu que es fa al juliol.

Aquest mes, justament, és quan es viuen les festes del Carme, una celebració habitualment multitudinària i de gran tradició en alguns pobles com Castelló d'Empúries, Llançà o l'Escala. El regidor de festes de Castelló, David Garre, diu que es permetrà la processó pels canals, però no «fer el petó a la Verge». Reconeix que serà difícil evitar concentracions però Empuriabrava és molt gran. També estudien la possibilitat de fer concerts de petit format. Respecte a l'estiu, estan pendents de «veure què permet i què no aquesta nova normalitat». Volen evitar grups de ball que «incitin molt a ballar» i tendir més per petites formacions amb música o espectacles per gaudir asseguts. «El que fèiem és inviable ara», conclou.

A Llançà, l'Ajuntament i la Confraria de Pescadors han acordat suspendre els focs artificials «per compromís amb el poble i per responsabilitat», ja que és un espectacle molt massiu. Segons la regidora Elsa Rodríguez treballen en actes de petit format com havaneres o la missa en honor de la Verge. La festa d'estiu, però, no s'ha cancel·lat.

D'altra banda, a Figueres, la regidora de Festes, Ester Marcos, explica que encara s'està estudiant la possibilitat de fer alguna activitat amb motiu de la festa petita, Sant Pere, el 29 de juny. A Peralada, enguany no hi haurà ni festival ni cicle de concerts al Claustre, que arribava als 25 anys. El regidor de Festes, Miquel Brugat, explica, però, que han decidit mantenir els compromisos amb els artistes –també els de la Fira Clown i Fira Medieval- per a l'any vinent. Ja s'ha suspès també la tradicional pamtomatada i només proposen visites guiades culturals i naturals i cinema a la fresca, actes que permeten controlar l'aforament.

Una austera nit de Sant Joan

La primera prova de foc es viurà ben aviat, la nit de la revetlla de Sant Joan que, segons les primeres dades, serà molt austera i familiar, tot i que es mantindrà la tradició de la Flama del Canigó gràcies a Òmnium Cultural que ha decidit dedicar-la a tota la societat civil mobilitzada per la pandèmia i també als presos polítics i exiliats. L'operatiu ha estat realment complicat d'organitzar. Només tres excursionistes del Casal del Conflent han estat autoritzats a pujar al Canigó la matinada del 22 al 23 per regenerar el foc. Prèviament l'hauran recollit el Cercle de Joves de Perpinyà del Castellet i amb l'ajut d'agents rurals es distribuirà des del coll d'Ares. A hores d'ara, l'aniran a cercar des de Figueres, Castelló, Viladamat, la Jonquera, Borrassà, Vilajuïga, Palau, Portbou, Llançà i Pedret i Marzà.

Alguns pobles donaran permís per encendre fogueres. A Llançà, però, ja han anunciat que no ho deixaran fer. A Portbou substituiran la baixada de la bandera des de la frontera, que els darrers anys tenia molts adeptes, per la crema d'un ninot a la plaça Gran. No està clar qui l'elaborarà, ja que habitualment el feia gent gran. A Roses si permetran fer fogueres, però no hi haurà focs artificials. Tampoc a Castelló. El regidor de Festes, David Garre, creu que serà difícil prohibir l'accés a les platges perquè no tenen prou efectius i apel·la a la responsabilitat personal.