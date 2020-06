Els clubs de lectura s'obren al món virtual amb propostes temàtiques

Abans de la pandèmia, entre les propostes que més gent movien les biblioteques públiques hi havia els clubs de lectura. Milers de persones arreu de Catalunya hi estaven apuntades i un o dos cops al mes es trobaven per debatre entorn d'un llibre. Els clubs de lectura virtuals, aleshores, no funcionaven perquè la gent cercava la proximitat. El virus ha fet que el servei de biblioteques rellanci aquesta oferta dels clubs virtuals a través de la comunitat Tellfy.

De les propostes destaca el Club Llegir el Teatre que conduirà la professora d'escriptura i escriptora Raquel Picolo. És la segona edició i està adreçat a tothom «interessat a gaudir i entendre amb més profunditat l'experiència teatral». Malgrat ser virtual, les places són limitades i cal inscriure's prèviament.

Una proposta més propera és la que ha fet la biblioteca de Figueres entre els assistents al club Llegir el Teatre. Es tracta de veure virtualment la posada en escena de La segona història de Fedra, que representà Taller de Teatre a la Cate, una adaptació d' Una altra Fedra, si us plau, de Salvador Espriu.