El govern espanyol estableix distància interpersonal als equipaments culturals o mesures d'higiene si no és possible

El decret de nova normalitat publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) estableix que caldrà assegurar les mesures necessàries per garantir una distància interpersonal mínima d'1,5 metres als equipaments culturals, així com el control per evitar aglomeracions. Afegeix, però, "que quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi". El decret constata que les administracions competents fixaran les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament d'espais com museus, biblioteques, arxius, monuments, espectacles públics i altres activitats recreatives.

Per a la tercera i última fase del pla de desescalada, el govern espanyol va fixar un aforament de la meitat per a les activitats que en la fase anterior ja tenien un terç del públic. Per a les sales d'art i musicals la limitació es va establir en 1/3.

Per als espectacles culturals a l'aire lliure, el nombre màxim de persones és de 800, sempre que es mantingui la distància de seguretat. En lloc tancats, en canvi, es limita a un terç de l'aforament o a un màxim de 80 persones.