Les entrades dels concerts del Festival Sons del Món es venen a bon ritme

«Deixem clar que es farà, això és el més important davant l'allau d'anul·lacions. Som el primer dels festivals importants de la Costa Brava que ho anunciem». Així de contundent es manifestava Xavi Pascual, responsable del Festival Sons del Món que, el divendres passat, va fer públic i va iniciar la venda -i a molt bon ritme- dels tres primers concerts –Manel, Sopa de Cabra i Stay Homas– que es faran a la Ciutadella de Roses del 31 de juliol al 16 d'agost amb un aforament adaptat a la normativa, és a dir, limitat a vuit-centes persones. En total, però, seran nou els concerts «d'artistes nacionals i estatals» que tindrà el cartell. Quedaran pendents els dels cellers, ja que malgrat la predisposició de tothom, com que són espais més petits, la seva viabilitat es fa més complicada.

Pascual destaca la bona predisposició que ha tingut l'Ajuntament de Roses en tot moment per preservar el Festival, aplicant totes les mesures que marqui la normativa. «Hem rebut un suport que ens ha il·lusionat per intentar fer el millor festival amb les possibilitats que tenim en un moment així», reconeix el programador, tot afegint que són realistes, que saben que hi haurà un descens d'ingressos «molt important». A més a més, hi ha força limitació a l'hora de programar. És impossible fer-ho amb artistes internacionals «perquè totes les gires s'han anul·lat» –ja fa setmanes va caure God Save the Queen, ajornat fins a l'any vinent– i, fins i tot, n'hi ha de nacionals que també han caigut «pel seu gran format i els costos que suposen». Això, però, no és una dificultat perquè, com afirma Pascual, el cartell de Sons del Món manté un alt nivell, «com està acostumat el nostre públic».

Gran interès del públic

«Durant molts mesos, hem pensat que no podríem fer el Festival», reconeix Pascual, qui assegura, però, que «la gent té ganes de sortir i fer coses i això ens il·lusiona molt». Pascual, a més, assegura que, tot i que tindran menys aforament –habitualment qualsevol d'aquests artistes portaria tres vegades més de públic– la producció serà la mateixa, és a dir, que li donarà al concert un aire d'exclusivitat. L'interès, certament, és molt gran. Tant que aquest dilluns passat, després de només tres dies d'obrir la venda en línia, s'havien esgotat el primer paquet d'entrades per Stay Homas i ja ben poques en quedaven per Manel.