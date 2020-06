L'artista rosinca Diana Taubin explora noves facetes, com a retratista de mascotes

L'artista Diana Taubin ha tret a la llum una nova faceta dins la seva trajectòria artística que, els darrers anys, s'ha centrat especialment en la pintura mural. «Com tots, durant el confinament, vaig començar a veure com entretenir-me durant la quarantena. Primer vaig fer dibuixos, vaig escriure i vaig preparar receptes vegetarianes fins que una amiga de l'Argentina em va demanar que li pintés el seu gosset Tommy, que fa diversos anys es va morir. Ho vaig fer, va quedar encantada».

Després l'artista va pintar el seu gos Leónidas i, com que no podia veure ni a la família, que estan lluny, ni als amics, diu, «se'm va acudir demanar-li a familiars i amics, que m'enviessin les, d'aquesta manera, d'una banda estaria ocupada apropant-me als que estimo a través de les seves mascotes, companyia necessària, especialment durant el temps de quarantena».

Aquesta activitat la va entretenir molt i li permetia concentrar-se en el tema a pintar i «durant diverses hores no pensava en la catàstrofe mundial existent».

Com que a casa no tenia bastidors per a pintar, va utilitzar uns cartons de caixes i d'aquesta manera va anar retratant gossos, gats, bufons, lletjos, joves, vells, vius o ja morts i «al mateix temps que per a mi va resultar un entrenament i una pràctica, els vaig brindar una alegria als amos de les mascotes, als quals he començat a enviar per correu postal els originals».

L'acceptació de tots aquests dibuixos ha estat molt bona entre els seus propietaris de manera que Taubin vol ara oferir els seus serveis en clíniques veterinàries.

Per promocionar el seu treball el penja a Instagram: dianataubinstvolinsky@instagram.com, i ha creat una web perquè els interessats puguin també fer-li arribar els seus encàrrecs: dianataubin.studio@bigcartel.com, que començarà a estar activa el mes de juliol.



Pròxim mural, a Roses



Diana Taubin està especialitzada en arquitectura i urbanisme, però va debutar en la pintura mural amb el seu pare quan tenia deu anys.

Seguint amb la seva trajectòria com a artista urbana, a finals de juny realitzarà una intervenció al mural de la plaça del carrer de la Lotja de Roses: «Tindrà divuit metres de llarg per quatre d'ample i s'inspirarà en un motiu abstracte». L'obra està previst que s'inauguri a principi del mes d'agost. Igualment Taubin continua amb la tradició d'embellir amb el seu art les instal·lacions d'Aquabrava, un estiu més.

Nou estiu decorant les instal·lacions d'Aquabrava

Tot esperant que elpugui obrir les portes, un any més l'artista rosinca, Diana Taubin, repeteix l'experiència de decorar les instal·lacions: «Hi ha moltes coses per a pintar, no crec que pugui fer-les totes», assenyala. El que he estat fent aquests dies és una repintada completa del vaixell pirata, «que estava en males condicions. He hagur de polir-lo completament i repintar-lo», destaca Taubin.