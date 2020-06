Elogi creatiu a l'aigua i la natura amb el segell Wäwä

Sens dubte ha estat un repte professional, potser un dels més importants al que fins ara s'ha afrontat l'artista i il·lustradora figuerenca Wäwä, segell sota el qual s'amaga Alba Falgarona. Parlem del gran mural dedicat a l'aigua i el medi que està a punt de concloure's davant la depuradora de Figueres. Setanta-cinc metres de llargada per quatre d'alçada són els que ara han pres vida gràcies a les seves reconeixibles criatures, un estil propi i personal d'una jove artista que defensa l'Street Art com una esperança de present per als creadors.

El projecte ha estat un encàrrec de Fisersa, companyia que gestiona la potabilització, distribució i depuració de l'aigua a Figueres. «Feia temps que tenien ganes de fer-ho i em van venir a buscar per fer un mural que promogués la idea de la qualitat de l'aigua de Figueres», comenta Alba Falgarona. A aquesta temàtica se li han sumat d'altres, algunes a proposta de la mateixa artista com ara la defensa del medi ambient, el canvi climàtic, la contaminació de l'aigua o la protecció de les espècies. La forma allargassada de la paret la va portar a plantejar la història a través de vinyetes, «i a cada una d'elles tractar un tema diferent».

El primer pas, però, va ser el treball en solitari, a l'estudi, creant amb absoluta llibertat les criatures que comparteixen l'ànima Wäwä, irradiant certa innocència i molta complicitat, que interpel·len directament a l'espectador: infants, gent gran, animals, natura... Ja abans, l'artista havia fet algun mural: dins la biblioteca de Figueres, i, més recentment, a la façana de l'escola de Llers i al pati del Josep Pallach. En aquesta ocasió, però, l'artista assegura que ha buscat captar l'interès de persones de totes les edats. A més, ha volgut que el seu mural, que es troba en un espai públic i molt visible, sigui un reflex de com és el món: «plural i divers».

Després del primer pas dins l'estudi, el següent va ser projectar i traçar les imatges a la paret. D'entrada, es va sorprendre quan va veure l'estat en què es trobava el suport on havia d'actuar: quasi impecable. És cert que va caldre preparar-lo prèviament per poder-hi pintar –també el terra perquè era desigual i poc estable– però ningú s'havia sentit temptat a fer-ho abans. La idea, explica, va ser treballar amb una paleta de colors limitada a deu «per no haver de fer barreges». Es tractava de simplificar.

Alba Falgarona es va posar «a la feina» just un parell de setmanes abans del confinament. La pandèmia va obligar-la a aturar-se durant un temps fins que es va retrobar, de nou, amb l'obra. «I ara la pluja», deia resignada la setmana passada, sense, però, posar el fre de mà.



Un llenguatge molt potent

Després d'aquesta experiència, Alba Falgarona diu sentir-se a punt per a qualsevol nou repte: «He agafat seguretat i sé que, si hi ha ganes, es pot fer». A més, li reconeix a l' Street Art molts valors i possibilitats, tant pel que fa a l'espai públic com particular, a més d'esdevenir una oportunitat per a qualsevol artista. «És un llenguatge molt potent i la manera de posar art gratuït al carrer perquè tothom el pugui gaudir», assegura Falgarona, que està molt orgullosa de disposar d'una obra seva, aquesta gran carta de presentació, a la seva ciutat.