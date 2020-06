La biblioteca de Llançà manté l'oferta de contes a les xarxes

El decret d'alarma i el confinament van comportar el tancament de totes les biblioteques i, amb elles, la fi de les activitats presencials en aquests equipaments. Quasi totes les biblioteques, però, han mantingut propostes a les xarxes. És el cas de la biblioteca Pere Calders de Llançà que, de la mà de la contacontes Judith Jodar, d'Embolic de Somnis, ha ofert narracions de contes i tallers que han tingut una bona acollida entre el públic familiar.

L'experiència ja va començar coincidint amb Sant Jordi quan va narrar el conte de Sant Jordi. «Era el primer cop que ho feia perquè sempre havia estat una mica reàcia a aquesta història», comenta, tot complementant-lo amb un taller de roses de Sant Jordi amb material reciclat «que tenia per casa».

La següent proposta va servir-li a Jodar per reprendre un projecte que feia temps que tenia al calaix, la història de la princesa i el pèsol. «Mai trobava el moment i això ha estat bo», diu. Per fer-la, li va caldre dissenyar els titelles i l'attrezzo que l'acompanya. Ha estat una iniciativa interessant, segons Jodar, ja que ella no estava acostumada a explicar contes sense un públic davant. «No soc titellaire i costa, soc molt d'improvisar, d'interactuar i de deixar-me portar pels nens», comenta la contacontes, que evidencia també la fràgil situació en la qual es troba el sector que ha viscut una frenada absoluta d'ingressos.