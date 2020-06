Els museus de Castelló d'Empúries reobren portes aquest dijous

El proper dijous 11 de juny reobriran les portes els museus de Castelló d'Empúries, d'acord amb el Plan de transición para la nueva normalidad decretat pel Govern espanyol, en que els museus es troben inclosos a l'Annex 2 i dins de la Fase I.

Una vegada establertes les condicions per a l'obertura al públic dels museus, es va iniciar la redacció del Pla de contingència. L'objectiu del pla és garantir la protecció tant dels treballadors com dels usuaris i de les col·leccions del museu. A través del Pla s'organitza la reincorporació del personal, i es defineixen i programen les tasques, la provisió de materials de protecció i la preparació dels espais per garantir la prestació dels serveis que s'ofereixen entorn als béns culturals i la conservació de les pròpies col·leccions.

Per aquesta reobertura hem pres les mesures necessàries per assegurar que la visita al museu es pugui fer amb la màxima seguretat: limitació de l'aforament a un terç, disponibilitat de gel hidroalcohòlic a totes les plantes, obligació de l'ús de mascaretes, reforç de la neteja, senyalització dels espais i informació de les normes de seguretat, circulació segura que evita el contacte amb qualsevol superfície, protocols d'actuació per la seguretat del personal, etc.

En aquesta fase els museus només poden obrir les portes als visitant individual, familiar o en petits grups de convivència que realitzin la visita pel seu compte i amb un aforament limitat. Es mantenen actives les limitacions a les visites en grups organitzats, grups educatius i a les activitats culturals.

A partir del moment en què entrem en Fase III, a més de les visites a les sales, es podran realitzar les activitats culturals de la programació del museu (tallers, seminaris, trobades, etc.) amb les mesures de restricció i control de l'aforament al 50%.

L'horari d'obertura de l'Ecomuseu-Farinera i del Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d'Empúries serà de dijous a diumenge, de 10 a 14 h i de 16.30 a 19 h. Mentre que a partir del dilluns 22 de juny ho faran en l'horari d'estiu, de dilluns a diumenge, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Per la seva banda, la Basílica de Santa Maria obre les seves portes durant el mes de juny cada dia, de dilluns a diumenge de 10 a 14 h.