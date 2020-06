Sons del Món manté l'edició d'aquest estiu limitant l'aforament amb Manel, Stay Homas i Sopa de Cabra en el cartell

Arriba el bon temps, el desconfinament i les primeres bones notícies. En aquest context, el Sons del Món, una de les grans cites d'estiu de la Costa Brava des de fa tretze edicions, anuncia que enguany farà una edició especial, amb un cartell de luxe de fins a nou concerts a la Ciutadella de Roses, un dels espais patrimonials amb més encant de la Costa Brava.

Sopa de Cabra actuaran el 31 de juliol; Manel, el 8 d'agost i els Stay Homas, l'endemà, 9 d'agost. Les entrades sortiran a la venda aquest divendres a les 20 h del vespre.

Les limitacions actuals fan que es redueixi el nombre d'espectadors de 2.200 a 800. Es compliran totes les mesures de seguretat que les autoritats pertinents senyalin en el moment dur-se a terme les actuacions .

La pandèmia ha provocat l'anul·lació de les gires dels artistes internacionals per aquest motiu l'actuació de God Save The Queen programada per aquesta edició s'ha ajornat al 31 de juliol del 2021.

Fins a finals de juny no es podrà decidir si els concerts de petit format als cellers de la Do Empordà es podran dur a terme.