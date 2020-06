Peralada potencia les visites guiades d'estiu promovent la cultura i la natura

Peralada és sinònim de cultura. La vila viu estretament lligada al Castell però aquest estiu serà diferent. No hi haurà festival de música. Tampoc es faran activitats massives. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Peralada ha buscat reinventar-se, mirar què els fa singulars i promoure-ho més que mai. Ho fan potenciant les visites guiades d'estiu que buscaran difondre la cultura i el seu patrimoni així com els valors naturals del seu municipi. Per fer-ho han unit esforços amb l'empresa de dinamització Terramar, amb una llarga experiència, i han gestat diferents visites, sumant-se a les que ja existien. D'entre aquestes destaquen un itinerari natural pel Rec del Molí de Vilanova de la Muga i una visita teatralitzada amb Na Mercadera i el cronista Ramon Muntaner ambientada al segle XIII després de la crema del poble a mans dels francesos. 'Volíem fer un canvi d'imatge i que se'ns conegués per altres actius', ha explicat la primera tinent d'acalde, Rosa Cortada, aquest matí al Claustre Sant Domenec durant la presentació de les visites que s'iniciaran el 27 de juny i fins al 23 de setembre. Cortada estava acompanyada del regidor de Cultura, Miquel Brugat.