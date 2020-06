L'univers Bob Dylan explicat als més petits en un llibre

L'any 1959 Bob Dylan va començar a estudiar a la universitat, on va entrar en contacte amb la música folk i amb la cançó protesta. L'artista es va mudar a Nova York on va començar a actuar. Gràcies a una elogiosa crítica apareguda a The New York Times va gravar el seu primer disc. Actualment és un «mite vivent» i ha estat reconegut amb múltiples premis. Per apropar als petits una mica més al personatge, Alba Editorial l'ha inclòs dins la seva col·lecció Pequeño & Grande. El llibre ha anat a càrrec de Conrad Roset i Maria Isabel Sánchez.

Bob Dylan (col·lecció Pequeño & Grande)

Conrad Roset/Maria Isabel Sánchez

Alba Editorial

32 pàgines - 16 euros