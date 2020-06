El documental sobre els anys joves de Dalí és finalista al festival americà FAFF

El documental Salvador Dalí. Diaris de joventut, 1904-1929 produït per la Fundació Dalí i realitzat per DocDoc Films, és finalista al Festival FAFF (The Fine Arts Festival), organitzat per VICA (Venice Institute of Contemporary Art), que se celebrarà telemàticament del 8 al 14 de juny.

Hi participen 92 projectes de 27 països. Tothom qui ho desitgi s'hi pot inscriure per visionar els documentals finalistes (en anglès). El documental sobre els anys d'infantesa i joventut de Dalí s'inclou dins la categoria GRAY amb deu finalistes més, entre els quals hi ha produccions dels EUA, Turquia, Malta, Itàlia, França, el Regne Unit i Espanya:

No és la primera vegada que la Fundació Dalí es presenta a aquest festival. El 2018, el documental La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí va guanyar el Premi al Millor Llargmetratge.

Aquest quart projecte forma part de l'estratègia divulgativa de la Fundació Dalí en format audiovisual que va iniciar l'any 2015 amb Dalí. La darrera gran obra, i que va prosseguir amb La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí (2017) i amb Salvador Dalí. A la recerca de la immortalitat (2018). Han rebut nombrosos guardons a nivell internacional, entre els quals s'hi compta el Golden Prize que concedeix AVICOM (secció audiovisual de l'ICOM en la categoria de llargmetratges de museus).