Roses Cultura a Casa ofereix aquest dissabte l'obra de teatre «Un barret de palla d'Itàlia»

El proper dissabte 6 de juny, a partir de les 18 h, Roses Cultura a Casa ofereix online des de la web de Roses Cultura i des del perfil de Facebook Teatre de Roses, la projecció de la representació teatral "Un barret de palla d'Itàlia", duta a terme pel Grup de Teatre de Roses l'any 2011. L'acte es fa en record de Cristina Barceló.

La companyia de teatre rosinca va escollir aquesta obra d'Eugène Labiche per al seu muntatge de l'any 2011. Dirigida per Ignasi Tomàs, i amb 18 actors en escena, l'obra es caracteritza per portar els personatges a l'extrem de l'absurd fins a transformar el món en pura hilaritat.

L'argument se situa el dia del casament del protagonista, en Fadinard, quan el seu cavall decideix menjar-se el barret d'una jove que manté una relació amb el seu amant. És en aquest moment quan la parella li demana al protagonista que reposi aquest barret per evitar els conflictes que li pot ocasionar si el seu marit se n'assabenta. A partir d'aquí en Fadinard, sense explicar res a la seva núvia ni als convidats, va a la recerca del barret, tasca aparentment senzilla, però que resultarà força complicada.

Un barret de palla d'Itàlia és un vodevil de ritme frenètic en què els personatges viuen una cadena de situacions que els descol·loquen, els retraten i els enfronten mentre es dirigeixen, voluntàriament o no, a la recerca d'un barret de palla molt especial.

La projecció de la representació del proper dissabte s'ofereix en record de Cristina Barceló, desapareguda el passat mes de maig. Fundadora de l'Associació Balldemar de música i dansa tradicional i molt vinculada al món cultural i associatiu rosinc, va ser premiada, l'any 2017, amb la Dracma de plata per l'Ajuntament de Roses en reconeixement a la seva trajectòria professional i el seu important paper en la vida cultural de la població.