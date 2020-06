Pablo Piñeiro desmitifica el fet de fracassar en l'amor

L'autor de 'El lado positivo de fracasar en el amor' Pablo Piñeiro, va tenir la idea de recórrer diversos llocs amb els seus amics amb un cartell que deia: «Escolto històries d'amor gratis». Algunes d'aquestes històries les publica en el seu llibre aportant un nou punt de vista sobre l'amor.

Es tracta d'un llibre publicat per Plan B per comprendre com ha canviat la manera d'estimar al segle XXI i afrontar que el fracàs en les relacions també pot ser una cosa positiva. En temps de postconfinament i de distanciament social, el llibre dona les claus per aprendre a estimar sense jerarquies ni possessió. La seva lectura desmitifica el fracàs en l'amor com una cosa negativa